Muere a los 85 años Peter Cullen, la voz de Optimus Prime

Peter Cullen, legendario actor de voz canadiense conocido por interpretar a Optimus Prime en la franquicia Transformers, falleció este miércoles a los 85 años en su casa de Los Ángeles, según confirmó su familia y su agente.

Cullen prestó su voz a Optimus Prime, el líder de los Autobots, en la serie animada original de Transformers de la década de 1980 y retomó el personaje en las películas de acción real dirigidas por Michael Bay.

La familia de Cullen compartió una de sus frases célebres para honrar su legado: «Sean lo suficientemente fuertes para ser amables».

El agente del actor confirmó su muerte a TMZ. Hasta el momento, se desconoce la causa del fallecimiento.

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En un comunicado difundido por TMZ, la familia declaró: «Peter Cullen falleció en paz, rodeado de su amada familia, y siempre presente en el corazón de sus numerosos amigos y admiradores en todo el mundo. Su familia les pide que honren su extraordinario legado sirviendo a sus comunidades y guiando a otros con compasión, integridad y lealtad, y que recuerden siempre: “Sean lo suficientemente fuertes para ser amables”».

Además de Optimus Prime, Cullen es grabado por interpretar a Eeyore —Ígor en algunas versiones en español— en Winnie the Pooh, así como por poner voz a Predator en la película Predator (1987).

También participó como Monterey Jack en la serie animada Chip 'n Dale Rescue Rangers, dio voz a KARR en Knight Rider y prestó su voz a Mario en la serie animada original de Donkey Kong durante la década de 1980.