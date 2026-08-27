Hombre persigue a una mujer y la mata a balazos en Tegucigalpa

Francisco Morazán. Una mujer murió de forma violenta la noche del miércoles en Tegucigalpa, en la zona central de Honduras.

Según los reportes preliminares, el sangriento hecho se registró en horas de la noche de ayer en la colonia Nueva Esperanza.

La víctima fue atacada a balazos en repetidas ocasiones por un sujeto desconocido. En un intento desesperado por salvar su vida, la mujer buscó refugiarse en una vivienda; sin embargo, las heridas de gravedad le impidieron ingresar y murió minutos después.