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Hombre persigue a una mujer y la mata a balazos en Tegucigalpa

Hasta el momento, la identidad de la víctima permanece como desconocida

Hombre persigue a una mujer y la mata a balazos en Tegucigalpa

El violento suceso se registró ayer en horas de la noche en la colonia Nueva Esperanza. Imagen referencial de archivo.

Francisco Morazán. Una mujer murió de forma violenta la noche del miércoles en Tegucigalpa, en la zona central de Honduras.

Según los reportes preliminares, el sangriento hecho se registró en horas de la noche de ayer en la colonia Nueva Esperanza.

La víctima fue atacada a balazos en repetidas ocasiones por un sujeto desconocido. En un intento desesperado por salvar su vida, la mujer buscó refugiarse en una vivienda; sin embargo, las heridas de gravedad le impidieron ingresar y murió minutos después.

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Hasta el momento, la identidad de la víctima permanece como desconocida. Tras el ataque, varias patrullas de la Policía Nacional se desplazaron al lugar para acordonar la escena del crimen.

Durante las primeras inspecciones, los agentes localizaron manchas de sangre en uno de los callejones, lo que evidencia el trayecto que recorrió la víctima intentando huir.

Asimismo, las autoridades policiales y de investigación han iniciado las indagaciones correspondientes para determinar el móvil del crimen e identificar el paradero del agresor.

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Redacción La Prensa
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