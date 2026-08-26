Camioneta atropella a dos mujeres que cruzaban el bulevar Suyapa en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras. Dos mujeres resultaron lesionadas tras ser atropelladas por una camioneta mientras cruzaban el bulevar Suyapa, en Tegucigalpa, en un accidente captado por el sistema de videovigilancia del SNE 911.

En las imágenes se observa a las dos mujeres intentando cruzar la vía. Un vehículo que circulaba por el carril izquierdo se detuvo para darles paso y permitir que avanzaran.

Sin embargo, cuando las peatones cruzaban frente a ese automóvil, otro vehículo que circulaba detrás realizó una maniobra y pasó hacia el carril derecho.

La camioneta continuó su recorrido y terminó embistiendo a las dos mujeres. El impacto fue de tal magnitud que ambas salieron proyectadas varios metros y cayeron sobre el pavimento.

A pesar de lo aparatoso del accidente, las dos mujeres sobrevivieron y resultaron con lesiones en diferentes partes de su cuerpo. El video muestra los segundos en que ocurrió el atropello y la violenta caída de las víctimas.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Tras detectar el accidente mediante las cámaras, el Sistema Nacional de Emergencias 911 coordinó de inmediato la respuesta de las unidades de emergencia, Tránsito y la Policía Nacional para atender a las afectadas y resguardar la zona.

El hecho vuelve a evidenciar los riesgos a los que se exponen los peatones al cruzar vías de alta circulación. Las autoridades reiteran la importancia de conducir con precaución y respetar el paso de quienes utilizan las calles y bulevares.