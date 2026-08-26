Capturan a sospechoso por muerte de Samira Galdámez en Nueva Arcadia, Copán

San Pedro Sula, Honduras. La Policía Nacional presentó al supuesto responsable de la muerte de Samira Yolibeth Galdámez Roque, de 21 años, quien falleció en el Hospital de Occidente tras permanecer varios días en estado crítico por una agresión en la comunidad de Santa Luz, Nueva Arcadia, Copán. De acuerdo con la información proporcionada por familiares, Samira Galdámez fue trasladada al centro asistencial luego de sufrir una violenta agresión. La joven permaneció en coma debido a la gravedad de las lesiones hasta que se confirmó su fallecimiento. Eduardo Lanza, jefe regional de la Policía Nacional, confirmó la captura de Fredy Borjas, supuesto responsable del hecho. Las autoridades deberán continuar con las diligencias para establecer las circunstancias del ataque y determinar la responsabilidad que corresponda. El comisionado Eduardo Lanza, jefe regional de la Policía Nacional, confirmó la captura de Fredy Antonio Borjas, de aproximadamente 27 años, señalado como presunto responsable de la muerte de su pareja, Samira Yolibeth Galdámez, en Nueva Arcadia, Copán.

Lanza informó que Fredy Antonio Borjas fue detenido y trasladado por agentes policiales para ser puesto a disposición de las autoridades competentes. Inicialmente, el caso era investigado como una tentativa de femicidio, debido a que la joven permanecía hospitalizada luchando por su vida. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Según el jefe policial, Samira permaneció más de 10 días internada en un hospital debido a las graves lesiones que sufrió tras la agresión. Sin embargo, falleció, por lo que la investigación deberá ser modificada para establecer la responsabilidad penal por el delito consumado.



“Él había agredido brutalmente a Samira antes de la muerte de la mujer”, señaló Lanza, quien agregó que los agentes de investigación criminal trabajan junto con el Ministerio Público para realizar la modificación de la persecución penal. Sobre el posible móvil del crimen, el comisionado explicó que los investigadores analizan diferentes elementos y mencionó que Borjas habría tomado algunos objetos personales de la víctima después del hecho. Lanza indicó que estos elementos serán analizados por Medicina Forense y podrían incorporarse como indicios periciales dentro de la investigación. Aclaró que las circunstancias y el vínculo sentimental entre el detenido y la víctima continúan bajo investigación. Durante el traslado, Fredy Antonio Borjas fue abordado por periodistas que le preguntaron cuál había sido su participación en la muerte de Samira y si se consideraba inocente o culpable. El detenido no respondió a las preguntas y continuó siendo trasladado por los agentes.

Familia de Samira

Familiares señalaron como presunto responsable a la pareja sentimental de la joven. Según esa versión, el hombre habría abandonado el lugar después de la agresión y posteriormente habría huido con dirección a Tegucigalpa.