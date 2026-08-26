Mujer es ultimada a balazos en finca de palma en Colón

Bonito Oriental, Colón. La ola de violencia volvió a estremecer al municipio de Bonito Oriental, Colón, la mañana de este miércoles, tras registrarse dos hechos sangrientos que dejaron como saldo una mujer y un hombre muertos en distintos puntos de la localidad.
El primer suceso se reportó en una finca de palma africana ubicada en la aldea San José del Cinco, donde fue encontrado el cuerpo sin vida de Silveria Zavala, de 45 años de edad. La víctima, quien había sido reportada como desaparecida horas antes, presentaba múltiples heridas provocadas por arma de fuego.
Tras el hallazgo, familiares decidieron levantar el cadáver de la dantesca escena por su propia cuenta y trasladarlo hacia su vivienda. Miembros de la Policía Nacional se desplazaron a la zona para iniciar las primeras indagaciones. Hasta el momento, las autoridades no han determinado el móvil del crimen ni la identidad de los perpetradores.
Segundo hecho violento
La jornada trágica no cesó ahí. En un hecho no relacionado ocurrido en el barrio El Centro de Bonito Oriental, un hombre identificado como Allan Antonio Fuentes López, de 34 años de edad, fue ejecutado a balazos.
Según informes preliminares, Fuentes López transitaba por la vía pública cuando fue interceptado por sujetos desconocidos que le dispararon sin mediar palabra, dejando su cuerpo tendido sobre el pavimento.
Las autoridades continúan investigando ambos casos para esclarecer lo sucedido y dar con el paradero de los asesinos en esta convulsionada zona del departamento de Colón.