Traición y crimen "imperfecto": el supuesto rol del "Chemo" en la muerte de expareja trans

Junior Joel Puerto Ramos, alias “Chemo", y su hermano Denis Josué Puerto Ramos, alias “Checha”, fueron enviados a detención judicial por su presunta participación en el triple crimen de El Cimarrón.
La decisión fue tomada por un juez en materia de criminalidad organizada, luego de que ambos fueran señalados por el delito de asesinato en perjuicio de Alejandro José Marcia Reyes, Bowye Burke Midence y Axel Obed Cerrato Pineda.
Según el Ministerio Público, el "Chemo" Puerto y su hermano habrían participado en los hechos junto a Ricardo José Suazo y Víctor Javier Rivas, quienes también están vinculados al expediente judicial.
La acusación establece que el 11 de mayo, los cuatro sospechosos se movilizaron en un busito hacia la residencial Los Robles de Tegucigalpa, donde supuestamente acudirían a entregar drogas y bebidas alcohólicas solicitadas por dos de las víctimas.
De acuerdo con la investigación, Javier Rivas habría sido el conductor del vehículo en el que se trasladaron los demás involucrados. El Ministerio Público sostiene que, tras la entrega, los compradores no realizaron el pago mediante una transferencia bancaria.
Ante esa situación, las víctimas habrían sido trasladadas hasta la colonia Monterrey, específicamente al apartamento de Axel Cerrato Pineda, conocida socialmente como “Tatiana” y quien, según la información proporcionada, era expareja de “Chemo” y miembro de la comunidad LGTBIQ+.
La investigación señala que, una vez en el apartamento, los sospechosos revisaron el teléfono celular de Bowye Burke Midence y encontraron imágenes que, presuntamente, estaban relacionadas con una estructura criminal.
Según la acusación presentada por el Ministerio Público, el hallazgo habría desencadenado agresiones y actos de tortura contra los tres hombres, quienes posteriormente fueron asesinados.
Axel Obed Cerrato Pineda, “Tatiana”, habría sido ultimado con un arma de fuego, mientras que Alejandro José Marcia Reyes y Bowye Burke Midence fueron atacados con armas blancas, entre ellas un cuchillo, una navaja y un hacha, según el expediente citado por la Fiscalía.
Después de los asesinatos, los cuerpos habrían sido colocados dentro de una refrigeradora y una lavadora desarmada, de acuerdo con la reconstrucción presentada por el Ministerio Público.
Posteriormente, los cadáveres fueron trasladados en el mismo vehículo hasta la aldea El Cimarrón, donde, siempre según la acusación, los sospechosos les habrían rociado gasolina y les prendieron fuego.
El caso fue descubierto el 12 de mayo, cuando equipos de emergencia recibieron un reporte sobre un incendio y se desplazaron hasta el sector. En el lugar localizaron los cuerpos de los tres hombres, que habían sido incinerados.
Por este caso, un juez dictó detención judicial contra Denis Josué Puerto Ramos y Junior Joel Puerto Ramos, quienes además son señalados por su presunto vínculo con la Pandilla 18. La medida cautelar no implica una declaración de culpabilidad y su responsabilidad deberá determinarse durante el proceso.
Bárbara Castillo, portavoz del Poder Judicial, informó que la audiencia inicial fue programada para el jueves 27 de agosto, a las 8:30 de la mañana. En esa etapa, las partes podrán evacuar los medios de prueba correspondientes para sustentar sus posiciones ante el tribunal.