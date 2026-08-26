Estas zonas de Tegucigalpa y SPS no tendrán luz este jueves 27 de agosto

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó en qué zonas del país programó cortes de electricidad para este jueves 27 de agosto del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades de los departamentos de Francisco Morazán y Cortés, según indica el comunicado.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos ocho horas en varias zonas del país.
La Enee afirma que los cortes de luz se realizan para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En el Distrito Central, uno de los bloques afectados comprende la UNAH, Ferromax, Prados Universitarios etapas I, II y III, Bigos bulevar Suyapa, Lithopress, Pacasa, Didemo Honda, Mudanzas Internacionales, Funeraria Jardines de Paz Suyapa, aldea de Suyapa, barrio La Cruz y colonia Suyapita. También se contempla parte del Hospital Fundación María, el Centro Hondureño del Niño Quemado, Aserradero Serma, barrio El Calvario, sector Sinaí de la aldea Suyapa, parte del bulevar Suyapa, residencial La Hacienda, CIMEQH, edificio Torre Libertad, Mall Multiplaza, Hotel Intercontinental, PriceSmart, Bolsa Hondureña de Valores, Banpaís, Agencias Panamericanas, Canón, Tecnisa, Educrédito, edificio Tovar López y Asociados, Hondured, bulevar La Hacienda y Hotel Minister.
A estos sectores se suman la colonia Florencia Norte, CICH, colonia Florencia Oeste, Plaza Mónica, KFC, Pizza Hut, McDonald's, Paseo Colonial y zonas cercanas. Este bloque tendrá la interrupción del servicio de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. Otro grupo de sectores del Distrito Central que tendrá cortes incluye la colonia Universidad Norte, Villas de Suyapa, Villa Olímpica, residencial Monte Verde, Instituto San Miguel, parte de la colonia Lomas del Mayab, clientes del bulevar La Hacienda, Comisión Nacional de Bancos y Seguros, residencial La Hacienda y parte del bulevar Juan Pablo II. Asimismo, figuran Palacio Real, Furiwa, colonia Tepeyac, Lomas del Mayab, Torre Acqua y zonas aledañas.
En otro bloque se contempla parte del Hospital María, Altos del Trapiche, Procuraduría General de la República, residencial El Trapiche, Dimasa Ford, Excel Automotriz, Econo Rent a Car, Trapiche III etapa, Cooperativa Sagrada Familia, Futeca, Distrito Artemisa y CCI. También se verán afectados sectores de la colonia Hato de Enmedio, Altos de Covespul, Hospital San Jorge El Hato, residencial Valencia y zonas cercanas. El listado incluye además el Centro de Cáncer Emma Romero de Callejas, Banpaís, Plaza Azul, Lomas del Guijarro Sur, residencial Payaquí, Escuela Americana, Embajada de México, parte de Lomas de Tepeyac y sectores aledaños. El horario previsto para este bloque también es de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.
En San Pedro Sula, los cortes afectarán el barrio Río Piedras, barrio Suyapa, barrio El Benque, barrio El Benque Este, Mercado Central, plantel de la ENEE en el centro y el Registro Nacional de las Personas (RNP). Para estos sectores de la capital industrial, la interrupción del servicio está programada de 8:45 a.m. a 2:45 p.m., por lo que se recomienda a los residentes y comercios tomar las previsiones necesarias.