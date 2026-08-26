Estas zonas de Tegucigalpa y SPS no tendrán luz este jueves 27 de agosto

En otro bloque se contempla parte del Hospital María, Altos del Trapiche, Procuraduría General de la República, residencial El Trapiche, Dimasa Ford, Excel Automotriz, Econo Rent a Car, Trapiche III etapa, Cooperativa Sagrada Familia, Futeca, Distrito Artemisa y CCI. También se verán afectados sectores de la colonia Hato de Enmedio, Altos de Covespul, Hospital San Jorge El Hato, residencial Valencia y zonas cercanas. El listado incluye además el Centro de Cáncer Emma Romero de Callejas, Banpaís, Plaza Azul, Lomas del Guijarro Sur, residencial Payaquí, Escuela Americana, Embajada de México, parte de Lomas de Tepeyac y sectores aledaños. El horario previsto para este bloque también es de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.