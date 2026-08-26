Atlético y Arsenal llegan a un acuerdo por Julián Álvarez: El argentino toma decisión

El futuro de Julián Álvarez se ha convertido en uno de los grandes culebrones del mercado de fichajes y las últimas horas han dado un nuevo giro a una historia que parece no tener final.
Julián Álvarez mantiene el sueño de fichar por el Barcelona y su intención es esperar hasta el final por una oportunidad de vestir la camiseta azulgrana.
Sin embargo, el gran obstáculo es el Atlético de Madrid, que no tiene ninguna intención de facilitar su salida hacia el club catalán, al considerar al Barça como un rival directo.
El Arsenal ha dado un paso importante para intentar sacar al delantero argentino del Atlético de Madrid, pero el principal obstáculo para cerrar la operación no está en las negociaciones entre clubes, sino en la postura del propio futbolista.
Según las informaciones que circulan desde Inglaterra y España, el Arsenal ha alcanzado un acuerdo con el Atlético de Madrid por un paquete total que podría alcanzar los 135 millones de euros, con una cifra fija cercana a los 125 millones y otros 10 millones en variables.
Mikel Arteta continúa observando atentamente la situación. El técnico considera que Julián tiene las condiciones necesarias para reforzar su ataque y convertirse en una pieza determinante para un equipo que aspira a mantenerse entre los mejores de Europa.
Mientras el Barcelona se ha encontrado con la negativa absoluta del Atlético de Madrid, el Arsenal ha avanzado directamente en las negociaciones con el club rojiblanco.
El conjunto londinense está dispuesto a realizar una inversión gigantesca para fichar a uno de los delanteros más importantes del fútbol mundial. Mikel Arteta considera que Julián Álvarez puede convertirse en la gran estrella ofensiva de su proyecto y el Arsenal está preparado para realizar una operación histórica.
El Atlético, que durante gran parte del verano había insistido en que no quería vender al argentino, ha estado abierto a conversar con clubes que puedan acercarse a sus exigencias económicas, especialmente si el destino de Julián está fuera de España.
A pesar del acuerdo alcanzado entre los clubes, la operación todavía depende de la decisión del delantero argentino.
Julián Álvarez habría rechazado inicialmente la posibilidad de regresar a Inglaterra, principalmente por motivos personales y familiares. Tras su paso por el Manchester City, el atacante no veía con buenos ojos un nuevo traslado a la Premier League.
Julián insiste en que su prioridad es fichar por el Barcelona. El problema es que el Atlético no quiere venderlo al cuadro culé.
El Barcelona, mientras tanto, continúa siendo el gran deseo de Julián, pero el Atlético mantiene su veto a una posible venta. El argentino tendrá que decidir si sigue esperando un milagro para cumplir su sueño de vestir de azulgrana o si finalmente acepta que su futuro podría estar nuevamente en la Premier League.
Por ahora, la postura de Julián ha sido clara: su gran deseo es el Barcelona.
Sin embargo, el mercado no espera y el tiempo comienza a jugar en su contra. El Arsenal sigue al acecho, Mikel Arteta espera una decisión y el Atlético mantiene el pulso con el Barcelona.