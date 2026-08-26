Estaba embarazada: migrante salvadoreña muere tras tiroteo en Los Ángeles

Michelle Adrie Jiménez, una joven de 22 años, originaria de Sonsonate, El Salvador, perdió la vida tras resultar gravemente herida durante un ataque armado ocurrido en Canoga Park, Los Ángeles.
El hecho se registró alrededor de las 7:49 de la mañana del domingo 23 de agosto, en la cuadra 8300 de Northgate Avenue. De acuerdo con los primeros reportes, Michelle se encontraba junto a otra mujer cuando un hombre se acercó caminando y comenzó a disparar contra ambas.
Michelle recibió varios impactos de bala y quedó gravemente herida en el lugar. Paramédicos acudieron a la escena y la trasladaron de emergencia a un hospital cercano, donde los médicos intentaron estabilizarla debido a la gravedad de sus lesiones.
Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, la joven falleció poco después de haber sido ingresada al centro asistencial. Medios salvadoreños informaron que Michelle se encontraba embarazada al momento del ataque.
Según esos reportes, el bebé que esperaba tampoco logró sobrevivir. La tragedia provocó una doble pérdida para la familia de la joven, quien, con apenas 22 años, esperaba convertirse en madre y había comenzado una nueva etapa de su vida en Estados Unidos.
La otra mujer que se encontraba con Michelle también resultó herida durante el tiroteo. Inicialmente fue reportada en condición crítica, aunque logró sobrevivir al ataque, según la información disponible hasta el momento.
Detectives del Departamento de Policía de Los Ángeles continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del tiroteo y establecer cuál habría sido el motivo de la agresión. Las autoridades tampoco han confirmado públicamente si el ataque estaba dirigido específicamente contra las víctimas.
Hasta ahora, no se ha divulgado oficialmente la identidad del presunto responsable ni se han establecido de manera pública las circunstancias que llevaron al hombre a acercarse a las dos mujeres y abrir fuego.
La investigación permanece en desarrollo mientras los detectives recopilan evidencias y testimonios.
Michelle era originaria de Sensunapán, en Sonsonate, y había viajado a Estados Unidos con la esperanza de encontrar nuevas oportunidades y construir un mejor futuro.