“Para mí es una más”: Saraí Espinal arremete contra María José Sosa

La diputada del Partido Liberal, Saraí Espinal, respondió a los cuestionamientos de la congresista del Partido Nacional, María José Sosa, con quien ha protagonizado diversos intercambios en redes sociales, y aseguró que nunca ha tenido un trato personal con ella.
Espinal afirmó que no conoce personalmente a Sosa y que, pese a compartir espacio en el Congreso Nacional, nunca ha cruzado palabras ni ha tenido un encuentro directo con la parlamentaria nacionalista.
“Mire, yo realmente a ella no la conozco, a la diputada, nunca he cruzado palabra con ella, no la determino en el Congreso Nacional”, expresó Espinal al referirse a su relación con Sosa.
La legisladora liberal explicó que decidió responder a una de las publicaciones realizadas por Sosa en la red social X porque, según dijo, el mensaje contenía señalamientos contra el Partido Liberal y contra su compañero de bancada, Francis Cabrera.
“Yo considero que únicamente respondí uno de los más de 500 X que ella ha remitido en contra de mí y le respondí porque estaba agrediendo al Partido Liberal a través de las redes sociales y a nuestro compañero Francis Cabrera”, señaló.
Espinal también cuestionó que, a su criterio, Sosa arremeta contra los diputados liberales cuando estos no respaldan determinadas iniciativas o propuestas promovidas por el Partido Nacional.
“Ellos necesitan nuestros votos y ella siempre ha buscado la manera de denigrar al Partido Liberal”, manifestó la diputada, al referirse al papel que los liberales han tenido en las decisiones del Congreso Nacional.
La congresista sostuvo además que las diferencias entre ambas no son nuevas, pero aseguró que, desde su perspectiva, los ataques en redes sociales han provenido principalmente de Sosa y que ella decidió responder hasta ahora.
“Las agresiones siempre han sido de ella. Si a mí me pregunta, estábamos en campaña y yo hasta hoy le respondí”, afirmó Espinal.
Al ser consultada nuevamente sobre su relación con María José Sosa, la diputada liberal insistió en que nunca ha hablado personalmente con ella.
“Realmente nunca la he visto de frente, aunque a usted le parezca curioso, no me ha dado la gracia de poder rozar con ella o platicar con ella, nunca le he saludado”, dijo.
Espinal agregó que dentro del Congreso Nacional considera a Sosa como una diputada más y que no presta atención a si la parlamentaria asiste o no a las sesiones. “Para mí es una más en el Congreso Nacional”, expresó.
La diputada liberal también cuestionó la forma de hacer política de Sosa y afirmó que utiliza las redes sociales para atacar, denigrar e insultar a otros congresistas. “Ella se expresa así, es una manera de hacer política atacando, denigrando, insultando, agrediendo a través de las redes sociales a los compañeros liberales”, sostuvo.
Espinal aseguró que ha establecido una mayor comunicación con diputados del partido Libertad y Refundación que con Sosa, del Partido Nacional.