¡Atlético de Madrid se cansó! Toma decisión con Julián Álvarez tras último movimiento del Barça

El Atlético de Madrid elevó todavía más la tensión alrededor del futuro de Julián Álvarez. Además, estalló contra el Barcelona.
Atlético de Madrid emitió este miércoles un contundente mensaje después de las nuevas declaraciones de Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, quien volvió a referirse públicamente al delantero argentino y dejó abierta la puerta a una posible negociación durante el actual mercado de fichajes.
El nombre de Julián Álvarez se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la actualidad del fútbol español. Desde hace semanas, la situación del atacante argentino genera todo tipo de rumores, especialmente por el interés del Barcelona y por el malestar que existe alrededor del jugador en el entorno rojiblanco.
En medio de este escenario, el Atlético decidió volver a marcar territorio y dejar claro que no tiene intención de facilitar una salida del futbolista rumbo al conjunto catalán.
La jornada sumó un nuevo capítulo al culebrón cuando Álvarez no se presentó al entrenamiento matutino del Atlético de Madrid en Majadahonda. De acuerdo con la información comunicada por el propio club, el delantero se ausentó debido a una “indisposición”.
Su ausencia se produjo después de las fuertes críticas que ha recibido por parte de un sector de la afición y de las multitudinarias pitadas que protagonizó durante el empate ante el Villarreal en el estadio Metropolitano.
Y precisamente en medio de esta situación apareció nuevamente Joan Laporta. El máximo dirigente del Barcelona habló sin rodeos sobre el interés de su club por el delantero argentino y aseguró que el Barça mantiene sus intenciones de incorporarlo.
“Seguimos muy interesados en Julián Álvarez. Nos gustaría que aceptaran nuestra oferta, y lo estamos haciendo con el máximo respeto hacia el Atlético de Madrid”, afirmó Laporta.
El presidente azulgrana fue todavía más directo al explicar que el Barcelona estaría dispuesto a avanzar si el Atlético modifica su postura y decide poner al futbolista en el mercado. Laporta aseguró que, si el conjunto rojiblanco “está en disposición de vender al jugador durante esta ventana de transferencias de verano”, el Barça “estaría listo para comprarlo” en el marco de la oferta presentada.
Las declaraciones no cayeron nada bien en el Atlético de Madrid. El club rojiblanco considera que las constantes referencias públicas al delantero están alimentando una situación que, según su versión, perjudica directamente a la institución tanto en el plano deportivo como económico y reputacional.
A través de información publicada por Marca, desde el Atlético volvieron a dejar clara su postura respecto al futuro de Álvarez, quien tiene contrato con la entidad hasta mediados de 2030. La posición del club es tajante y apunta directamente contra el ruido generado alrededor del futbolista.
“Se está victimizando al jugador, pero el daño económico y reputacional es para el club. La única víctima del caso Julián somos nosotros”, señalaron fuentes del Atlético.
La entidad rojiblanca considera que las continuas especulaciones y el interés público del Barcelona han terminado generando un escenario perjudicial para la institución. Desde el entorno del club aseguran que todo este movimiento ha provocado consecuencias tanto económicas como sociales y, por ello, volvieron a enviar un mensaje contundente: no existe intención de negociar con el Barcelona.
“Hay 0% de posibilidades de venderlo al Barça”, sostuvieron desde el Atlético de Madrid.
La postura del conjunto madrileño es todavía más contundente si se tiene en cuenta que el Barcelona mantendría sobre la mesa una oferta cercana a los 150 millones de euros por el delantero. Sin embargo, en el Atlético insisten en que el problema ya no pasa exclusivamente por una cuestión económica.
“Esta situación no va de dinero, va de dignidad”, es el mensaje que mantienen desde el club rojiblanco.
Por ese motivo, el Atlético también mantiene abierta la vía institucional y jurídica. La denuncia que presentó anteriormente por este asunto será actualizada, según fuentes cercanas al club, incorporando las nuevas actuaciones que consideran que han llevado a cabo tanto el Barcelona como el entorno del futbolista.
Mientras tanto, el futuro de Julián Álvarez continúa rodeado de incertidumbre. Barcelona mantiene su interés, Laporta ha vuelto a hablar públicamente del argentino y el Atlético responde con una postura cada vez más firme. Lo único que parece claro en este momento es que el enfrentamiento está lejos de terminar y que cualquier nuevo movimiento puede provocar otro capítulo de una novela que mantiene en vilo al fútbol español.