¡Atlético de Madrid se cansó! Toma decisión con Julián Álvarez tras último movimiento del Barça

El presidente azulgrana fue todavía más directo al explicar que el Barcelona estaría dispuesto a avanzar si el Atlético modifica su postura y decide poner al futbolista en el mercado. Laporta aseguró que, si el conjunto rojiblanco “está en disposición de vender al jugador durante esta ventana de transferencias de verano”, el Barça “estaría listo para comprarlo” en el marco de la oferta presentada.