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¡Locura del Motagua en Guatemala! Pero un hecho insólito lo eclipsó todo

El campeón de Honduras vivió una noche de emociones en Guatemala tras conseguir su clasificación a los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

¡Locura del Motagua en Guatemala! Pero un hecho insólito lo eclipsó todo
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Motagua festejó a lo grande en Guatemala tras conseguir su clasificación a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026. Sin embargo, pasó algo insólito que opacó la celebración.

 Foto Nuestro Diario.
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Motagua sufrió más de la cuenta, pero logró sacar un valioso empate 1-1 ante Municipal en un partido lleno de tensión y dramatismo hasta el pitazo final.

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La celebración fue total entre los jugadores, cuerpo técnico y aficionados motagüenses que se hicieron presentes en el estadio, luego de que el equipo azul consiguiera el objetivo de avanzar a la siguiente ronda del torneo regional.

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El entrenador Javier López celebró a lo grande el pase del Motagua a cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026.

 Foto Nuestro Diario.
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Sin embargo, la alegría azul terminó siendo opacada por un hecho insólito. Motagua, que tenía prácticamente asegurado el liderato de su grupo, terminó perdiendo la cima.
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El Motagua perdió el liderato de su grupo y terminó siendo superado por el Cartaginés de Costa Rica debido al criterio de desempate por tarjetas amarillas. Todo se definió en la segunda parte del encuentro ante Municipal, cuando el defensor Giancarlo Sacaza recibió una tarjeta amarilla que terminó siendo determinante.
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Esa amonestación le costó al Ciclón Azul el primer lugar del grupo, que finalmente quedó en manos del conjunto costarricense.
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Pese a celebrar con todo su clasificación a los cuartos de final, el Motagua terminó lamentando ese insólito detalle, ya que ahora deberá esperar el cierre de la fase de grupos para conocer a su rival en la siguiente ronda del torneo regional.
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Prensa de Costa Rica destacaron que por la tarjeta amarilla el Cartaginés dejó sin liderato al Motagua.
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Por otras partes, la Champions de Concacaf en sus redes sociales dedicó sus palabras por el pase del Motagua.
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La cuenta oficial del Motagua en sus redes sociales.
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En Diario LA PRENSA destacamos el pase del Motagua.

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Las palabras de Diario Diez.
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Tras el pitazo final, las redes sociales estallaron con mensajes de felicitación para el conjunto azul. Aficionados, periodistas y seguidores del fútbol hondureño destacaron la manera en que Motagua luchó hasta el último minuto para conseguir el objetivo y mantenerse con vida en la competición.
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Los comentarios de apoyo no se hicieron esperar y las publicaciones relacionadas con el equipo capitalino comenzaron a multiplicarse rápidamente.
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La opinión del periodista hondureño Johan Raudales.
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La opinión del comunicador hondureño Omar Gutiérrez.
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Una noticia preocupante: Luis Vega se lesionó y hay alarma en Motagua.
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Prensa de Guatemala lamentó la eliminación del Municipal.
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