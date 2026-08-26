Hollywood lamenta la muerte de Dolly Parton

Beyoncé, Paul McCartney y Sabrina Carpenter, quienes colaboraron con Dolly Parton en sus discos más recientes, fueron de los primeros en lamentar en redes sociales este martes la muerte de la cantante, una de las figuras más importantes del country y el pop en Estados Unidos."Me siento honrada de haber tenido el privilegio de trabajar contigo. Lo atesoraré para siempre. Gracias por tu profundo impacto en el mundo", expresó Beyoncé.
"Dolly, fuiste el barómetro. La estrella polar. Audaz y brillante. Talentosa y tenaz. Nos enseñaste muchas lecciones sobre cómo ser uno mismo de forma única", escribió Beyoncé en su página web.La cantante colaboró con Parton en su álbum 'Cowboy Carter' de 2024. En una canción titulada 'Dolly P', Parton presenta a Beyoncé, quien a continuación interpreta una renovada versión del éxito 'Jolene'.
"Me siento honrada de haber tenido el privilegio de trabajar contigo. Lo atesoraré para siempre. Gracias por tu profundo impacto en el mundo", añadió Beyoncé.Por su parte, McCartney describió a Parton como "una mujer maravillosa" acompañado de un sentido mensaje y unas fotografías de él con la cantante y su difunta esposa Linda McCartney.
Paul McCartney describió a Parton como "una mujer maravillosa" acompañado de un sentido mensaje y unas fotografías de él con la cantante y su difunta esposa Linda McCartney.
Asimismo, Sabrina Carpenter, quien trabajó con ella haciendo un dueto de su tema 'Please Please Please', de la versión de lujo del álbum 'Short n' Sweet', recordó a Parton en un mensaje en Instagram. "¡Ay, Dolly!, Lo único que pude decir después de conocernos fue: '¡De verdad es un ángel que camina sobre la tierra!' y '¡Parecemos hermanas!'", escribió la cantante de 'Espresso'.
"Atesoraré nuestras risas y conversaciones, y guardaré tu sabiduría, tu visión alegre de la vida y tu perfecto sentido del humor para los días difíciles. Nunca habrá otra como tú, y qué afortunados somos de haber experimentado tu magia única, así como tu voz, tus canciones y tu corazón inigualables. Tu luz será algo que el mundo buscará eternamente para encontrar de nuevo. Siempre te amaré", añadió.
La muerte de Parton ha conmocionado a toda la industria del entretenimiento, generando reacciones de personalidades como Jane Fonda, su compañera de reparto en la película '9 to 5'. "Nunca conocí a nadie como ella. Era simultáneamente una chica sureña traviesa y juguetona de las montañas de Tennessee y una pensadora profunda y con alma que podía ver a través de las personas hasta su verdadero ser", escribió Fonda quien dijo sentirse devastada.
El legendario rockero Gene Simmons y personalidades de la música country como Billy Ray Cyrus, Bill Anderson y Blake Shelton, también fueron algunos de los que se sumaron al último adiós en redes sociales.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lamentó también la muerte de Dolly Parton, a la que calificó como una de las mejores cantantes "de todos los tiempos" y ordenó que se bajen las banderas a media asta en su honor durante una semana. la habrá”, escribió en Truth Social. El mandatario informó que en su honor ordenó "bajar a media asta la bandera estadounidense en todo el país durante una semana, a partir de esta noche a las 6:00 pm (22:00 GMT)". "¡Descansa en paz, Dolly! El mundo te quiere", aseguró.
La actriz Anne Hathaway también expresó su tristeza por el fallecimiento de Dolly Parton en sus redes sociales compartiendo una emotiva carta: "Dolly ¡Ay, Dios mío! El cielo acaba de recuperar a una de las suyas. Mis amores, sé que esto es difícil, pero piensen: nos dejó tanto por descubrir. Compartió con nosotros tantas melodías, tantas letras, tantas historias, tantos chistes, tantas risas, tantas actuaciones icónicas, pero sobre todo, tantos ejemplos brillantes de cómo ser un tesoro para la humanidad".
"Se merece descansar en paz, y ahora nos toca a nosotros seguir sus brillantes, adorables e irrepetibles pasos para que sigamos sintiendo esa magia en nuestro mundo. Dolly, siempre has sido uno de mis ángeles. Siempre te amaré".
Parton murió este martes a los 80 años tras una breve batalla contra el cáncer. Su sobrino, Bryan Seaver, fue el primero en confirmar su muerte a través de un video publicado en el Instagram de la intérprete.Dolly Parton es considerada una de las cantantes de country más relevantes de la historia. Cuenta con 11 premios Grammy y además de sus incursiones en el cine, fue también filántropa y empresaria.