Hollywood lamenta la muerte de Dolly Parton

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lamentó también la muerte de Dolly Parton, a la que calificó como una de las mejores cantantes "de todos los tiempos" y ordenó que se bajen las banderas a media asta en su honor durante una semana. la habrá”, escribió en Truth Social. El mandatario informó que en su honor ordenó "bajar a media asta la bandera estadounidense en todo el país durante una semana, a partir de esta noche a las 6:00 pm (22:00 GMT)". "¡Descansa en paz, Dolly! El mundo te quiere", aseguró.