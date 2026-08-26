Futbolista confiesa el infierno que vive por esta razón: "Cambiaría todo..."

Según la denuncia y su propio relato, la situación escaló hasta la firma de cuatro pagarés por un total de 505 mil dólares. Gómez afirmó que lo ocurrido estuvo acompañado de amenazas de muerte. La causa judicial, sin embargo, tuvo un giro: el fiscal Aquiles Balbis desestimó la denuncia por extorsión y se abrió además una investigación sobre un posible falso testimonio.