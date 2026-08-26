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Seniors 2027 de la Kiddy Kat & Morazzanni celebraron a lo grande su inicio de clases

Los jovencitos dieron un alegre recorrido por las calles de la ciudad y luego arribaron al centro educativo para brindar un espectacular show.

  • Actualizado: 26 de agosto de 2026 a las 09:31 -
  • Daniela Ramos
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Los alumnos de la promoción 2027 de la Kiddy Kat & Morazzanni celebraron por todo lo alto su regreso a los salones de clases. Con un acto que incluyó mucha música, color y baile, pero también una oración al Creador, los jovencitos dieron inicio a su último año de secundaria.

Fotos: Moisés Valenzuela
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Pablo Antonio Funes con Suyapa de Funes, Siham Funes y Giselle Funes.

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Jenifer Mateo con Christopher Bueso, Sofiah Caicedo y Ana Chávez.

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David Huezo con Daniel Cubillas, Emiliano Haugthon y Cristian Figueroa.

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Evelyn Madrid y Sebastián Hernández.

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Jerome Peña junto a su madre, Tania Sarmiento.

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Zoe Montoya con Marcos Ramírez y Valery Quinteros.

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Tania Sarmiento con Karla Haugthon, Evelyn Madrid, Gloria Medrano y Ana Lemus.

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Carmen Huezo y Alma Huezo (ex alumna) con Luis Huezo, David Huezo, Maria José Huezo y Gloria Medrano de Huezo.

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Valeria Abigail López Dubon

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Israel majano con Jerome Sarmiento, Valeria Castro y Ramsés Irías.

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El alumno Cristhian Figueroa con su familia.

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Zoe Montoya posa con toda su familia.

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Juan Ángel Paredes y su familia.

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Gabriel Quintano con su progenitora.

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Nelly Reyes y Kiaveth Sohary Reyes.

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Carlos Martínez y familia.

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Estas bellas chicas también posaron para el lente de LA PRENSA.

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El alumno Jerome Peña demostró su talento para el canto.

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Durante los actos de bienvenida, también se presentaron a los diferentes maestros guías de cada sección.

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Bellas, madre e hija posan para la fotografía del recuerdo.

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Otra linda y orgullosa madre de familia junto a su hija.

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Lps jovencitos disfrutaron de una mañana muy entretenida.

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