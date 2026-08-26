Seniors 2027 de la Kiddy Kat & Morazzanni celebraron a lo grande su inicio de clases

Los alumnos de la promoción 2027 de la Kiddy Kat & Morazzanni celebraron por todo lo alto su regreso a los salones de clases. Con un acto que incluyó mucha música, color y baile, pero también una oración al Creador, los jovencitos dieron inicio a su último año de secundaria.
Pablo Antonio Funes con Suyapa de Funes, Siham Funes y Giselle Funes.
Jenifer Mateo con Christopher Bueso, Sofiah Caicedo y Ana Chávez.
David Huezo con Daniel Cubillas, Emiliano Haugthon y Cristian Figueroa.
Evelyn Madrid y Sebastián Hernández.
Jerome Peña junto a su madre, Tania Sarmiento.
Zoe Montoya con Marcos Ramírez y Valery Quinteros.
Tania Sarmiento con Karla Haugthon, Evelyn Madrid, Gloria Medrano y Ana Lemus.
Carmen Huezo y Alma Huezo (ex alumna) con Luis Huezo, David Huezo, Maria José Huezo y Gloria Medrano de Huezo.
Valeria Abigail López Dubon
Israel majano con Jerome Sarmiento, Valeria Castro y Ramsés Irías.
El alumno Cristhian Figueroa con su familia.
Zoe Montoya posa con toda su familia.
Juan Ángel Paredes y su familia.
Gabriel Quintano con su progenitora.
Nelly Reyes y Kiaveth Sohary Reyes.
Carlos Martínez y familia.
Estas bellas chicas también posaron para el lente de LA PRENSA.
El alumno Jerome Peña demostró su talento para el canto.
Durante los actos de bienvenida, también se presentaron a los diferentes maestros guías de cada sección.
Bellas, madre e hija posan para la fotografía del recuerdo.
Otra linda y orgullosa madre de familia junto a su hija.
Lps jovencitos disfrutaron de una mañana muy entretenida.