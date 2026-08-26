Capturan a supuesto falso policía que cobraba hasta L10,000 por trámites en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras. Un hombre de 28 años fue detenido en el bulevar Kuwait, del Distrito Central, señalado de presuntamente hacerse pasar por miembro de la Policía Nacional para ofrecer trámites y servicios a través de redes sociales a cambio de dinero.

La detención estuvo a cargo de investigadores de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), asignados a la Unidad de Respuesta Inmediata a la Denuncia (URID), quienes ubicaron al sospechoso en ese sector de la capital.

El detenido es originario de San Marcos de Colón, Choluteca, y residente en Tegucigalpa. Sobre él existía una orden de captura emitida el 25 de agosto de 2026 por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Tegucigalpa, por suponerlo responsable del delito de violencia contra la mujer.