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Capturan a supuesto falso policía que cobraba hasta L10,000 por trámites en Tegucigalpa

Un hombre de 28 años fue capturado en Tegucigalpa, señalado de presuntamente hacerse pasar por agente de la Policía Nacional y cobrar hasta 10,000 lempiras por supuestos trámites y servicios

Capturan a supuesto falso policía que cobraba hasta L10,000 por trámites en Tegucigalpa

Capturan a hombre que presuntamente se hacía pasar por policía y cobraba hasta L10,000 Distrito Central.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras. Un hombre de 28 años fue detenido en el bulevar Kuwait, del Distrito Central, señalado de presuntamente hacerse pasar por miembro de la Policía Nacional para ofrecer trámites y servicios a través de redes sociales a cambio de dinero.

La detención estuvo a cargo de investigadores de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), asignados a la Unidad de Respuesta Inmediata a la Denuncia (URID), quienes ubicaron al sospechoso en ese sector de la capital.

El detenido es originario de San Marcos de Colón, Choluteca, y residente en Tegucigalpa. Sobre él existía una orden de captura emitida el 25 de agosto de 2026 por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Tegucigalpa, por suponerlo responsable del delito de violencia contra la mujer.

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Además, el Ministerio Público le presentó requerimiento fiscal por su presunta participación en los delitos de intrusismo profesional, usurpación de funciones públicas y uso indebido de uniforme, insignias y equipo policial y militar.

Según el expediente investigativo, el sospechoso habría utilizado las redes sociales para identificarse como supuesto agente de la Policía Nacional y ofrecer gestiones relacionadas con licencias de conducir, permisos para portar armas de fuego y antecedentes policiales.

De acuerdo con la investigación, por esos servicios habría cobrado hasta 1,000 lempiras por las licencias de conducir, 10,000 lempiras por los permisos para portar armas de fuego y 600 lempiras por los antecedentes policiales.

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Los investigadores realizaron verificaciones ante la Secretaría de Seguridad y, según la información proporcionada en el expediente, confirmaron que el hombre nunca ha pertenecido a la institución policial.

Durante el arresto, los agentes le decomisaron varias prendas de uso policial y dos teléfonos celulares. Estos objetos serán sometidos a análisis como parte de las diligencias investigativas.

El detenido será puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para que responda por los señalamientos en su contra, conforme al procedimiento establecido en la ley.

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Redacción La Prensa
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