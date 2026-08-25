Guardia seguirá preso tras ser acusado de abusar de una menor que contactó por WhatsApp

San Pedro Sula, Honduras. Un guardia de seguridad, identificado como Juan José López Guerra, seguirá en prisión preventiva luego de que un Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula le dictara auto de formal procesamiento por la presunta violación agravada continuada de una menor de 12 años.

La resolución fue emitida este martes 25 de agosto de 2026 durante la audiencia inicial desarrollada en el Palacio de Justicia de San Pedro Sula, Cortés. El encausado es señalado de haber contactado a la menor mediante la aplicación WhatsApp.

De acuerdo con las diligencias realizadas por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), el hombre habría establecido comunicación con la menor y posteriormente la habría inducido a mantener una relación de noviazgo.

Según la acusación, esa relación habría derivado en agresiones contra la libertad e indemnidad sexual de la menor. Los hechos, de acuerdo con la investigación, habrían ocurrido en diferentes fechas dentro de una vivienda ubicada en una colonia del sector de Cofradía.

Durante la audiencia, la Fiscalía ratificó el requerimiento fiscal y presentó pruebas documentales, periciales y testificales. Entre los elementos figura la declaración anticipada de la víctima, rendida mediante la Cámara de Gesell.

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Tras valorar los argumentos y elementos presentados, la jueza determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva. López Guerra deberá permanecer recluido bajo la custodia de las autoridades del centro penitenciario de El Progreso, Yoro.

La decisión se fundamentó, según el Poder Judicial, en las normas nacionales, convenios y tratados internacionales, el debido proceso y la legalidad, además de considerar que no era procedente otorgar una medida cautelar alternativa a la prisión.

La audiencia preliminar quedó programada para las 9:00 de la mañana del miércoles 4 de noviembre de 2026. En esa etapa del proceso se continuará con el análisis del caso y de los elementos presentados por las partes.