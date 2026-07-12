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¿Qué son las cámaras Gesell y por qué organizaciones piden invertir L36 millones en ellas?

La ampliación de espacios para cámaras Gessell fortalecerá la atención a las víctimas y facilitará el trabajo de los fiscales durante las investigaciones y los procesos judiciales

  • Actualizado: 12 de julio de 2026 a las 12:37 -
  • Daniela Ortega
¿Qué son las cámaras Gesell y por qué organizaciones piden invertir L36 millones en ellas?

Honduras cuenta con 20 cámaras Gesell distribuidas en distintos departamentos. No obstante, 17 de ellas, equivalentes al 85%, presentan limitaciones de infraestructura o funcionamiento.

 Foto rereferncial
Tegucigalpa, Honduras

Al menos 31 cámaras Gesell, utilizadas para recabar testimonios en procesos judiciales y realizar evaluaciones psicológicas, permanecen pendientes de reparación o construcción debido a la falta de 36 millones de lempiras, denunciaron organizaciones de la sociedad civil.

Wilmer Vásquez, director de la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden), informó que la rehabilitación y creación de estos espacios requiere la aprobación de recursos por parte del Congreso Nacional.

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"Honduras necesita reparar las cámaras Gesell, pero no tenemos los recursos para instalar las que ya se tienen previstas en todo el territorio nacional. Nuestro llamado es al Congreso Nacional; por eso hacemos la solicitud concreta para los recursos que se necesitan, que son 36 millones de lempiras", expresó.

Vásquez señaló que la falta de presupuesto mantiene estancado el fortalecimiento de este sistema, considerado una herramienta clave para proteger a las víctimas, ya que permite recabar sus testimonios en condiciones adecuadas y reducir el riesgo de revictimización.

El director de Coiproden detalló que el proyecto contempla la rehabilitación de las cámaras existentes y la ampliación de la cobertura en el país. Precisó que será necesario reparar 17 cámaras Gesell y construir 14 adicionales, para un total de 31 espacios testimoniales distribuidos en Honduras.

Según explicó, la ampliación de estos espacios fortalecerá la atención a las víctimas y facilitará el trabajo de los fiscales durante las investigaciones y los procesos judiciales.

Respecto a las regiones con mayor necesidad, Vásquez afirmó que el objetivo es que los 18 departamentos del país cuenten con al menos una cámara Gesell. Sin embargo, reconoció que las zonas con mayor población y mayor incidencia de denuncias requieren una cobertura más amplia.

"Podríamos decir que son las áreas urbanas, como la zona central, el norte del país y el occidente, donde se registra una mayor cantidad de denuncias", señaló.

¿Qué son las cámaras Gesell y por qué organizaciones piden invertir L36 millones en ellas?

Actualmente, Honduras cuenta con 20 cámaras Gesell distribuidas en distintos departamentos. No obstante, 17 de ellas, equivalentes al 85%, presentan limitaciones de infraestructura o funcionamiento, lo que restringe la atención especializada a víctimas de delitos.

Las cámaras Gesell son espacios especialmente acondicionados para observar el comportamiento humano y entrevistar a víctimas o testigos en condición de vulnerabilidad durante un proceso judicial.

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Estos ambientes están divididos por un vidrio unidireccional que permite a jueces, fiscales, peritos e investigadores observar y escuchar lo que ocurre en la sala de entrevistas sin ser vistos por quienes se encuentran en ella.

De acuerdo con reportes del Ministerio Público, estos espacios testimoniales se utilizan para recabar declaraciones y proteger la integridad de niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso sexual, así como de mujeres afectadas por violencia doméstica.

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Redacción web
Daniela Ortega

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