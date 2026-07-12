¿Qué son las cámaras Gesell y por qué organizaciones piden invertir L36 millones en ellas?

Tegucigalpa, Honduras

Wilmer Vásquez, director de la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos ( Coiproden ), informó que la rehabilitación y creación de estos espacios requiere la aprobación de recursos por parte del Congreso Nacional.

Al menos 31 cámaras Gesell , utilizadas para recabar testimonios en procesos judiciales y realizar evaluaciones psicológicas, permanecen pendientes de reparación o construcción debido a la falta de 36 millones de lempiras , denunciaron organizaciones de la sociedad civil.

"Honduras necesita reparar las cámaras Gesell, pero no tenemos los recursos para instalar las que ya se tienen previstas en todo el territorio nacional. Nuestro llamado es al Congreso Nacional; por eso hacemos la solicitud concreta para los recursos que se necesitan, que son 36 millones de lempiras", expresó.

Vásquez señaló que la falta de presupuesto mantiene estancado el fortalecimiento de este sistema, considerado una herramienta clave para proteger a las víctimas, ya que permite recabar sus testimonios en condiciones adecuadas y reducir el riesgo de revictimización.

El director de Coiproden detalló que el proyecto contempla la rehabilitación de las cámaras existentes y la ampliación de la cobertura en el país. Precisó que será necesario reparar 17 cámaras Gesell y construir 14 adicionales, para un total de 31 espacios testimoniales distribuidos en Honduras.

Según explicó, la ampliación de estos espacios fortalecerá la atención a las víctimas y facilitará el trabajo de los fiscales durante las investigaciones y los procesos judiciales.

Respecto a las regiones con mayor necesidad, Vásquez afirmó que el objetivo es que los 18 departamentos del país cuenten con al menos una cámara Gesell. Sin embargo, reconoció que las zonas con mayor población y mayor incidencia de denuncias requieren una cobertura más amplia.

"Podríamos decir que son las áreas urbanas, como la zona central, el norte del país y el occidente, donde se registra una mayor cantidad de denuncias", señaló.