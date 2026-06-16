Congreso impulsa fortalecimiento de Cámaras Gesell para proteger a menores

Tegucigalpa, Honduras.

El evento reunió a representantes de los tres poderes del Estado , organismos internacionales, instituciones de cooperación, organizaciones de sociedad civil y entidades dedicadas a la protección de la infancia, quienes coincidieron en la necesidad de ampliar y fortalecer estos espacios especializados para la toma de declaraciones de menores víctimas o testigos de delitos.

La actividad fue organizada por la Comisión de Familia , Niñez, Adolescencia y Adulto Mayor del Congreso Nacional, presidida por la diputada Alejandra Vallecillo, y se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), en Tegucigalpa.

Con el objetivo de fortalecer la protección de la niñez y evitar la revictimización de menores que han sufrido violencia sexual, el Congreso Nacional desarrolló este martes el encuentro intersectorial “La justicia a través de sus ojos”, una jornada de análisis y sensibilización enfocada en el fortalecimiento de las Cámaras Gesell en Honduras.

Las Cámaras Gesell son salas acondicionadas para que niñas, niños y adolescentes puedan rendir su testimonio en un ambiente seguro y adaptado a sus necesidades, reduciendo el impacto emocional que pueden generar los procesos judiciales tradicionales.

Durante su intervención, la diputada Alejandra Vallecillo destacó el respaldo brindado por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, para impulsar iniciativas enfocadas en la defensa de los derechos de la niñez.

“Con el apoyo del presidente del Congreso Nacional se está desarrollando un evento muy importante. Vamos a conocer cuál es la realidad que viven nuestros niños y niñas de todo el territorio hondureño”, manifestó la congresista.

Entre los asistentes destacaron la vicepresidenta del Congreso Nacional, Johana Bermúdez; la designada presidencial María Antonieta Mejía; la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Marta Delia Merino Conde; el alcalde de Gracias, José Mario Cálix; y el secretario de Seguridad, Gerzon Velásquez.

También participaron representantes del Ministerio Público, Poder Judicial, Fiscalía de Protección a la Niñez, Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Visión Mundial, Fundación Mapfre, defensores públicos, líderes religiosos y organismos internacionales de cooperación.

Durante el encuentro se expuso que Honduras cuenta actualmente con 20 Cámaras Gesell distribuidas en diferentes departamentos, aunque varias enfrentan limitaciones operativas y de infraestructura que dificultan una atención adecuada a las víctimas.

Los participantes señalaron que ampliar la cobertura y mejorar las condiciones de estos espacios es clave para garantizar que los menores puedan participar en procesos judiciales sin ser sometidos repetidamente a interrogatorios que revivan experiencias traumáticas.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Gerzon Velásquez, destacó el acompañamiento que ha brindado el Congreso Nacional a las acciones orientadas a combatir la violencia contra mujeres, niños y otros grupos vulnerables.

“Hemos estado de la mano con el Congreso Nacional. El presidente del Poder Legislativo, Tomás Zambrano Molina, nos ha apoyado muchísimo en este caso”, expresó el funcionario.

Velásquez agregó que actualmente se trabaja en nuevas reformas destinadas a fortalecer la respuesta institucional frente a la violencia que afecta a sectores vulnerables de la población.

Como parte de la jornada, los asistentes participaron en una simulación de declaración judicial en una Cámara Gesell, ejercicio que permitió evidenciar la diferencia entre los métodos tradicionales de interrogatorio y un modelo enfocado en la protección emocional y psicológica de los menores.

Al cierre del encuentro, las instituciones participantes realizaron un llamado conjunto para fortalecer la coordinación interinstitucional, asignar mayores recursos y ampliar la red nacional de Cámaras Gesell, con el fin de garantizar una justicia más humana y especializada para la niñez hondureña.