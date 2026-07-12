Consulta externa y emergencias: así iniciará operaciones el nuevo hospital de la Unicah

Tegucigalpa, Honduras

El Hospital Católico Universitario Nuestra Señora de Suyapa, de la Universidad Católica de Honduras (Unicah), abrirá sus puertas el próximo 17 de julio en la capital hondureña con la puesta en marcha de su primera fase de servicios de salud. El proyecto, impulsado desde 2012 por el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, entonces presidente del claustro universitario, comenzará a operar la próxima semana como una nueva alternativa para la población, en un contexto de alta demanda de servicios médicos.

En esta primera etapa, el centro asistencial ofrecerá consulta externa, emergencias médicas y quirúrgicas, hospitalización, laboratorio clínico y un servicio de imágenes diagnósticas que incluye resonancia magnética, tomografía, rayos X, ultrasonido, densitometría, mamografía y fluoroscopia. Con la habilitación de estos servicios, el hospital busca responder a necesidades del sistema de salud, como el acceso a diagnósticos especializados, la reducción de los tiempos de espera y el apoyo a la disminución de la mora quirúrgica. Durante un recorrido para medios de comunicación, las autoridades de la Universidad Católica presentaron las instalaciones, el equipamiento y el modelo de atención con el que iniciará operaciones el centro hospitalario. Marleni Santos, rectora de la Unicah, explicó que el hospital nació como un proyecto institucional impulsado por Rodríguez Maradiaga cuando presidía el claustro universitario. "Fue un constructor de sueños para nuestra institución al promover este tipo de proyectos", expresó. Actualmente, la iniciativa continúa bajo la dirección de José Vicente Nácher Tatay, arzobispo de Tegucigalpa, quien encabeza la puesta en funcionamiento del hospital. En su primera fase, el centro tendrá capacidad para atender a más de 200 personas en distintas áreas, según explicó María Fernanda Cuestas, subdirectora de Gestión Clínica.

El hospital contará con unidades de emergencia, hospitalización y diagnóstico por imágenes, consideradas fundamentales para fortalecer la atención oportuna de los pacientes. Además, el modelo de atención estará basado en la humanización del servicio, colocando al paciente como eje central. Nácher Tatay aseguró que el hospital busca ofrecer un servicio con estándares de calidad, pero también con un trato cercano. "La población puede esperar calidad y calidez, como la de una madre", expresó al explicar el significado del nombre del centro hospitalario.