Salud asegura que ya atendió al 49% de pacientes en mora quirúrgica

Tegucigalpa, Honduras

La Secretaría de Salud (Sesal) informó que, hasta la fecha, se han realizado 1,854 cirugías electivas como parte del plan nacional para reducir la mora quirúrgica en el sistema sanitario público. Las intervenciones se han desarrollado en los 29 hospitales de la red pública que cuentan con servicios quirúrgicos, logrando atender al 49% de los pacientes que permanecían en lista de espera, de acuerdo con las autoridades sanitarias. Del total de procedimientos, el 76% fue realizado en el Hospital General San Felipe, que hasta ahora contabiliza 1,415 cirugías, destacó el director del centro asistencial, Edwin Cruz. “Nos sentimos muy contentos con el trabajo realizado, entendiendo que en abril solo operamos dos semanas. Aun así, logramos avances significativos en la atención de pacientes que llevaban años en espera”, expresó Cruz.

El funcionario detalló que en abril se practicaron 472 cirugías mayores. De esa cantidad, el 63%, equivalente a 298 procedimientos, correspondió a pacientes con problemas oftalmológicos. También se realizaron 97 cirugías oncológicas, que representan el 21% de las intervenciones de ese mes. En mayo, el número de procedimientos aumentó a 943, en especialidades como cirugía general, oncología, urología, otorrinolaringología, ginecología y oftalmología. Como parte de este esfuerzo, unas 522 intervenciones fueron realizadas mediante brigadas médicas, principalmente en las áreas de ginecología, oftalmología y cirugía general. “Estamos hablando de pacientes que tenían entre dos y hasta tres años de estar esperando una cirugía. Hoy estamos acortando esos tiempos y devolviendo calidad de vida a la población”, apuntó el director del San Felipe. A estas cifras se suman 428 procedimientos adicionales, entre cirugías menores y biopsias, que aunque no forman parte directa del plan de reducción de la mora hospitalaria, también han beneficiado a decenas de pacientes. Según Cruz, mediante los procedimientos quirúrgicos en la especialidad de oftalmología se logró reducir en 80% la mora, que superaba los 1,100 pacientes en lista de espera.