¿Cuánto cuesta el avión Super Tucano A-29 que Honduras tiene en la mira?

Su diseño le permite operar en condiciones menos exigentes que las requeridas por aviones de combate más complejos, lo que lo convierte en una alternativa atractiva para países con presupuestos limitados, pero con necesidades crecientes de control aéreo. Embraer asegura que el Super Tucano ha sido seleccionado por 22 fuerzas aéreas y acumula más de 600,000 horas de vuelo, lo que lo convierte en uno de los aviones más probados de su categoría.