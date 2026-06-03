¿Cuánto cuesta el avión Super Tucano A-29 que Honduras tiene en la mira?

Honduras volvió a poner la mirada sobre el A-29 Super Tucano, una aeronave de fabricación brasileña que fue traída a demostración al país como parte de una evaluación orientada a fortalecer la vigilancia, el control y la protección del espacio aéreo nacional. En la foto, el Tucano T27 de la Fuerza Aérea que fue reportenciado por la empresa Embraer de Brasil.
El A-29 Super Tucano, fabricado por la brasileña Embraer, no es un “caza” pesado como un F-16, sino un avión turbohélice de ataque ligero, entrenamiento avanzado y vigilancia aérea. Su fuerte está en operar con costos más bajos que un jet, desde pistas menos exigentes y en misiones de patrullaje, interdicción, control fronterizo y apoyo aéreo.
Según datos no oficiales del sitio web www.janes.com Portugal compró 12 A-29N Super Tucano por unos 200 millones de euros, equivalentes a unos 226.9 millones de dólares. Eso da alrededor de 18.9 millones de dólares por avión, aunque el paquete incluye una versión adaptada a estándares OTAN. En la foto el avión presentado al presidente de Honduras Nasry Asfura.
El sitio www.shepardmedia.com expuso que en 2024, Paraguay compró seis Super Tucano y el valor estimado del paquete fue de alrededor de 100 millones de dólares, lo que equivale a unos 16.6 millones por aeronave. En lempiras, usando una referencia aproximada de L26 por dólar, un Super Tucano de 18 millones de dólares costaría cerca de: L468 millones por avión. En la foto, el presidente Asfura conoció de cerca el Super Tucano.
El avión, desarrollado por la empresa Embraer, fue presentado en la Base Aérea Coronel Hernán Acosta Mejía, en Tegucigalpa, donde autoridades del Gobierno y de las Fuerzas Armadas conocieron sus capacidades operativas. Al fondo, en la foto, el Tucano T27 de la Fuerza Aérea que fue reportenciado, en primer plano el Super Tucano A 29.
La visita del Super Tucano ocurre en momentos en que el país analiza alternativas para modernizar los medios de la Fuerza Aérea Hondureña, especialmente en tareas de patrullaje aéreo, vigilancia fronteriza, combate a vuelos irregulares y apoyo a operaciones de seguridad. En la foto, el Tucano T27 de la Fuerza Aérea que fue reportenciado.
La Fuerza Aérea Hondureña (FAH) reactivó y modernizó con éxito un avión turbohélice de entrenamiento y ataque ligero Embraer T-27 Tucano. La aeronave, con matrícula FAH 257, estuvo inactiva por más de una década y despegó de la base aérea Coronel Enrique Soto Cano (Palmerola) como pilar estratégico para la interdicción aérea y la lucha contra el narcotráfico.
De acuerdo con información divulgada por medios especializados, la aeronave que llegó a Honduras corresponde a una versión biplaza de demostración de Embraer, presentada recientemente a la Fuerza Aérea Hondureña como parte de los esfuerzos de la compañía por ampliar su presencia en América Latina.
Aunque hasta ahora no se ha confirmado una compra, la demostración abre nuevamente el debate sobre la necesidad de renovar la flota aérea del país y dotar a la Fuerza Aérea de equipos más modernos para responder a los desafíos actuales en materia de defensa y seguridad.
El Super Tucano ya es utilizado por varias fuerzas aéreas de la región, entre ellas Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, República Dominicana, Uruguay y Paraguay. También ha sido adquirido por Panamá, según reportes especializados.
En el caso hondureño, una eventual incorporación permitiría fortalecer las capacidades de vigilancia del territorio, especialmente en zonas fronterizas, áreas de difícil acceso y rutas utilizadas por estructuras criminales para el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas.
El interés por este tipo de aeronaves no es nuevo. En años anteriores ya se había mencionado la posibilidad de que Honduras evaluara la compra del Super Tucano, aunque las gestiones no llegaron a concretarse. Este tipo de aeronaves puede apoyar misiones contra vuelos irregulares, narcotráfico, rutas clandestinas y monitoreo de zonas de difícil acceso.
El Super Tucano ha ganado terreno en varios países por su versatilidad. Puede ser utilizado tanto para entrenamiento avanzado de pilotos como para misiones de vigilancia, reconocimiento armado y apoyo a operaciones terrestres. Puede portar armamento en puntos externos y realizar misiones de apoyo cercano, interdicción aérea, escolta y reconocimiento armado, según Embraer.
Su diseño le permite operar en condiciones menos exigentes que las requeridas por aviones de combate más complejos, lo que lo convierte en una alternativa atractiva para países con presupuestos limitados, pero con necesidades crecientes de control aéreo. Embraer asegura que el Super Tucano ha sido seleccionado por 22 fuerzas aéreas y acumula más de 600,000 horas de vuelo, lo que lo convierte en uno de los aviones más probados de su categoría.
La aeronave brasileña A-29 Super Tucano, fabricada por Embraer, es utilizada por más de 20 fuerzas aéreas y está diseñada para entrenamiento avanzado, patrullaje, interdicción y ataque ligero. Su visita abre el debate sobre la modernización de la Fuerza Aérea Hondureña.