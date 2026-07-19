España celebra, maldición de Messi y lo señalan, lo que dicen en Argentina tras perder la final

Estallan las redes sociales y los medios internacionales se pronuncian tras lo ocurrido en la final del Mundial 2026 donde España se consagró campeón tras vencer a Argentina.
Ferran Torres fue el héroe de España tras marcar el gol que le dio la Copa del Mundo a España.
España es una campeona de mérito. Un rival que infunde miedo por su capacidad para controlar el juego. Dieciséis años después vuelve a lucir la estrella del juego colectivo, de la creencia de que es mejor tratar bien al balón que recurrir al otro fútbol.
Messi y toda Argentina quedó decepcionada tras dejar escapar la Copa del Mundo.
Medios internacionales y personalidades en redes sociales señalaron la maldición de Messi en New Jersey ya que el Metlife Stadium anteriormente perdió la Copa América.
La maldición de Messi al perder otra vez una final en el Metlife Stadium.
Diario Sport de España: "La Roja tumba el antifútbol y vuelve a reinar en el mundo"
Diario Marca.
MisterChip se mostró emocionado tras la consagración de España.
El mensaje de la FIFA.
Tomás Roncero de España y su emoción tras la consagración de España.
Los mensajes del periodista español Tomás Roncero durante la final.
Jota Jodi de España.
El Chiringuito de Jugones de España.
Diario Récord de México.
TyC Sports de Argentina.
La opinión de Gaston Edul de Agentina donde se mostró resignado.
Diario Olé de Argentina.
Prensa internacional señala a Messi por su mal partido en la final del Mundial 2026.