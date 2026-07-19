  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

España celebra, maldición de Messi y lo señalan, lo que dicen en Argentina tras perder la final

Mira lo que dicen en las redes sociales tras la final del Mundial 2026.

España celebra, maldición de Messi y lo señalan, lo que dicen en Argentina tras perder la final
1 de 23

Estallan las redes sociales y los medios internacionales se pronuncian tras lo ocurrido en la final del Mundial 2026 donde España se consagró campeón tras vencer a Argentina.

 Fotos EFE.
España celebra, maldición de Messi y lo señalan, lo que dicen en Argentina tras perder la final
2 de 23

Ferran Torres fue el héroe de España tras marcar el gol que le dio la Copa del Mundo a España.
España celebra, maldición de Messi y lo señalan, lo que dicen en Argentina tras perder la final
3 de 23

España es una campeona de mérito. Un rival que infunde miedo por su capacidad para controlar el juego. Dieciséis años después vuelve a lucir la estrella del juego colectivo, de la creencia de que es mejor tratar bien al balón que recurrir al otro fútbol.

 Fotos EFE.
España celebra, maldición de Messi y lo señalan, lo que dicen en Argentina tras perder la final
4 de 23

Messi y toda Argentina quedó decepcionada tras dejar escapar la Copa del Mundo.
España celebra, maldición de Messi y lo señalan, lo que dicen en Argentina tras perder la final
5 de 23

Medios internacionales y personalidades en redes sociales señalaron la maldición de Messi en New Jersey ya que el Metlife Stadium anteriormente perdió la Copa América.

España celebra, maldición de Messi y lo señalan, lo que dicen en Argentina tras perder la final
6 de 23

La maldición de Messi al perder otra vez una final en el Metlife Stadium.
España celebra, maldición de Messi y lo señalan, lo que dicen en Argentina tras perder la final
7 de 23

Diario Sport de España: "La Roja tumba el antifútbol y vuelve a reinar en el mundo"
España celebra, maldición de Messi y lo señalan, lo que dicen en Argentina tras perder la final
8 de 23

Diario Marca.
España celebra, maldición de Messi y lo señalan, lo que dicen en Argentina tras perder la final
9 de 23

MisterChip se mostró emocionado tras la consagración de España.
España celebra, maldición de Messi y lo señalan, lo que dicen en Argentina tras perder la final
10 de 23

El mensaje de la FIFA.
España celebra, maldición de Messi y lo señalan, lo que dicen en Argentina tras perder la final
11 de 23
España celebra, maldición de Messi y lo señalan, lo que dicen en Argentina tras perder la final
12 de 23

Tomás Roncero de España y su emoción tras la consagración de España.
España celebra, maldición de Messi y lo señalan, lo que dicen en Argentina tras perder la final
13 de 23

Los mensajes del periodista español Tomás Roncero durante la final.

España celebra, maldición de Messi y lo señalan, lo que dicen en Argentina tras perder la final
14 de 23

Jota Jodi de España.

España celebra, maldición de Messi y lo señalan, lo que dicen en Argentina tras perder la final
15 de 23

El Chiringuito de Jugones de España.
España celebra, maldición de Messi y lo señalan, lo que dicen en Argentina tras perder la final
16 de 23

Diario Récord de México.
España celebra, maldición de Messi y lo señalan, lo que dicen en Argentina tras perder la final
17 de 23

TyC Sports de Argentina.

España celebra, maldición de Messi y lo señalan, lo que dicen en Argentina tras perder la final
18 de 23

La opinión de Gaston Edul de Agentina donde se mostró resignado.

España celebra, maldición de Messi y lo señalan, lo que dicen en Argentina tras perder la final
19 de 23

TyC Sports de Argentina.

España celebra, maldición de Messi y lo señalan, lo que dicen en Argentina tras perder la final
20 de 23

Diario Olé de Argentina.
España celebra, maldición de Messi y lo señalan, lo que dicen en Argentina tras perder la final
21 de 23

Diario Olé de Argentina.
España celebra, maldición de Messi y lo señalan, lo que dicen en Argentina tras perder la final
22 de 23

Prensa internacional señala a Messi por su mal partido en la final del Mundial 2026.
España celebra, maldición de Messi y lo señalan, lo que dicen en Argentina tras perder la final
23 de 23
Cargar más fotos