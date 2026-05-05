Plan de reducción de la mora quirúrgica suma 432 cirugías realizadas en el país

Tegucigalpa, Honduras

Más de un mes después de poner en marcha la estrategia para disminuir el rezago en cirugías dentro del sistema público, la Secretaría de Salud (Sesal) reportó la realización de 432 intervenciones en todo el país. Este resultado implica que, durante los 42 días de ejecución del programa, se ha mantenido un promedio cercano a 10 procedimientos diarios. La iniciativa, orientada a eliminar la acumulación de pacientes que llevan meses aguardando una operación, inició el 24 de marzo mediante acuerdos con centros hospitalarios privados, al tiempo que se trabaja en reforzar la capacidad de atención del sistema sanitario estatal.

Como resultado de estos acuerdos, hasta ahora se contabilizan 154 procedimientos quirúrgicos efectuados en distintas ciudades del país, entre ellas Tegucigalpa, San Pedro Sula, Tela, Olancho y Santa Rosa de Copán. Las intervenciones incluyen una variedad de operaciones, como reparaciones de hernias inguinales y umbilicales, extracción de vesícula por laparoscopía, extirpación de lipomas, circuncisiones, histerectomías abdominales, tratamiento de quistes y otras cirugías similares. Del total, otros 278 pacientes fueron intervenidos en una jornada quirúrgica organizada por el Hospital General San Felipe a mediados de abril. Los beneficiarios eran en su mayoría personas con cataratas que habían permanecido durante meses en lista de espera para recibir atención.

Plan quirúrgico 2026

Según proyecciones oficiales, al menos 14,000 personas han permanecido en espera por más de tres meses e incluso años para someterse a una cirugía en los 32 hospitales de la red pública.