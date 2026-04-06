Gobierno busca reducir en 80% la mora quirúrgica en 2026

Tegucigalpa, Honduras

El viceministro de Salud, Eduardo Midence, informó que la meta es resolver la mayoría de las más de 5,000 cirugías pendientes antes del 31 de diciembre.

La Secretaría de Salud (Sesal) enfrenta el reto de triplicar su capacidad operativa para reducir la mora quirúrgica en al menos un 80% antes de que finalice 2026.

“Esperamos que de esas 5,000 y pico de cirugías que tenemos pendientes este año logremos resolver al menos el 80%”, expresó el funcionario.

El programa de reducción de mora quirúrgica inició el pasado 24 de marzo mediante convenios con hospitales privados, que actualmente realizan procedimientos mientras se fortalece el sistema público.

Sin embargo, las cifras actuales reflejan un avance lento. Hasta el 5 de abril se han realizado 59 cirugías, lo que equivale a un promedio de entre cuatro y cinco procedimientos diarios.

Para alcanzar la meta, las autoridades deberán aumentar el ritmo a entre 14 y 15 cirugías por día, lo que implica triplicar la capacidad actual.

Los datos oficiales indican que las intervenciones se han llevado a cabo en cinco hospitales privados ubicados en Tegucigalpa, San Pedro Sula y Tela. En las dos principales ciudades se reportan 40 procedimientos, mientras que en Tela se contabilizan 19.

Entre las cirugías más frecuentes destacan las colecistectomías laparoscópicas y hernioplastias, además de algunos casos ginecológicos y extracción de lipomas.

El tiempo de espera de los pacientes oscila entre 82 y 464 días, lo que evidencia que muchos han aguardado más de un año para ser intervenidos.

Las autoridades informaron que el programa se ampliará a otras regiones del país en los próximos días. Actualmente opera en Tegucigalpa, San Pedro Sula y Tela, y se prevé su extensión a Copán y Olancho.

Expertos señalan que, además de mantener los convenios con hospitales privados, es clave fortalecer la red pública de salud para cumplir con la meta.

En ese sentido, Midence indicó que se trabaja en la habilitación de quirófanos en hospitales estatales.

“Este año se habilitarán 25 quirófanos en el Hospital Escuela, lo que permitirá mejorar la capacidad de respuesta del sistema”, aseguró.