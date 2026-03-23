Inicia reducción de la mora quirúrgica con primeras cirugías

TEGUCIGALPA

El mandatario informó en las últimas horas que las acciones comenzaron desde el pasado viernes, marcando el arranque de un programa que calificó como prioritario dentro de su gestión. “Estamos accionando y el día lunes vamos adelante con el programa de salud. Venimos a fortalecerlo aún más”, expresó.

El Gobierno del presidente Nasry Asfura anunció el inicio de las primeras intervenciones quirúrgicas como parte de un plan para reducir la mora quirúrgica en el sistema de salud pública, una problemática que afecta a miles de hondureños.

Asfura destacó que este avance representa una buena noticia para pacientes que han esperado durante meses por una cirugía, muchos de ellos en condiciones que requieren atención urgente.

Como parte de esta estrategia, el Gobierno suscribió un convenio con el Banco de Occidente para la creación de un fideicomiso, orientado a la compra y abastecimiento de medicamentos, así como a la atención de problemas estructurales como la mora quirúrgica en hospitales públicos.

El objetivo, según detalló el presidente, es intervenir más de 16 mil cirugías pendientes tanto en centros hospitalarios del sistema público como en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, como parte de una respuesta integral a esta necesidad.

Por su parte, el subsecretario de Proyectos e Inversión de la Secretaría de Salud, José Miguel Castillo, confirmó que actualmente hay alrededor de 16,000 pacientes en lista de espera, muchos de ellos con más de 90 días aguardando una intervención.

“Encontramos una mora quirúrgica alta, más de 16 mil pacientes con más de 90 días esperando para ser operados. Es uno de los objetivos del plan de Gobierno y, una vez aprobado el decreto de emergencia y firmado el fideicomiso, se espera dar resultados a este problema en salud”, explicó el funcionario.

Castillo detalló que el programa ya comenzó en San Pedro Sula, donde se han habilitado espacios en centros como Hospital Cemesa, Hospital Porsalud, así como el policlínico y quirófanos de la alcaldía municipal, priorizando a los pacientes según criterio clínico y tiempo de espera.

Asimismo, indicó que algunos de los beneficiarios llevan más de 350 días sin ser operados, lo que refleja la magnitud del rezago acumulado en el sistema sanitario.

El funcionario aseguró que el Gobierno está comprometido en brindar una respuesta contundente a esta problemática. “Somos un gobierno comprometido con la salud de Honduras, ya empezamos a operar a nuestros pacientes y le vamos a dar respuesta contundente a esta problemática de salud”, concluyó.