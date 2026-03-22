Gobierno destina L160 millones semanales para frenar alza en combustibles

Tegucigalpa, Honduras.

El anuncio fue realizado en conferencia de prensa en Casa Presidencial, tras sostener una reunión con la funcionaria estadounidense Kristi Noem , donde el mandatario destacó la presión que enfrentan las finanzas públicas debido a la variación en los precios internacionales del petróleo .

El presidente Nasry Asfura informó este domingo que el Gobierno destina aproximadamente 160 millones de lempiras semanales para amortiguar el impacto del aumento en los precios de los combustible s, mediante un aporte financiado con recursos provenientes de los impuestos.

"El tema del combustible es algo muy delicado para el país y yo quiero que el pueblo hondureño lo sepa", expresó Asfura al detallar el comportamiento reciente de los precios.

Asfura explicó que Honduras registra un consumo semanal de aproximadamente seis millones de galones de diésel y 4.2 millones de galones de gasolina regular, lo que incrementa el impacto económico ante las alzas registradas en las últimas semanas.

Según precisó, el diésel ha experimentado aumentos progresivos en marzo, lo que ha obligado al Estado a destinar cerca de 116 millones de lempiras semanales para contener su impacto, mientras que en el caso de la gasolina el subsidio ronda los 44 millones de lempiras por semana.

Asfura señaló que esta situación está vinculada a factores internacionales, por lo que expresó su deseo de que los conflictos en el Medio Oriente concluyan lo antes posible, con el fin de estabilizar los precios del combustible.

En otro tema, el mandatario destacó el fortalecimiento de las reservas internacionales del país, indicando que estas han pasado de 6.2 a 6.6 meses de cobertura de importaciones entre finales de enero y el 20 de marzo, lo que representa un incremento de 580 millones de dólares.