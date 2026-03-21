Aumentos: precios de los combustibles en Honduras a partir del lunes 23 de marzo

Tegucigalpa.

Entre los ajustes más significativos destaca la gasolina súper, que registrará un incremento de 7.44 lempiras en Tegucigalpa y 6.74 en San Pedro Sula, alcanzando un precio de 120.68 y 117.18 lempiras por galón. Por su parte, la gasolina regular también subirá, en este caso 4.98 lempiras, situándose en 106.35 por galón (103.19 en San Pedro Sula).

La Secretaría de Energía de Honduras anunció que a partir del lunes 23 de marzo entrarán en vigor fuertes aumentos en los precios de los combustibles, impactando directamente el costo en bomba a nivel nacional.

El diésel, uno de los carburantes de mayor consumo en el país, experimentará el alza más alta con un incremento de 8.56 lempiras, por lo que su nuevo valor será de 108.26 por galón (105.07 en San Pedro Sula).

Las autoridades indicaron que tanto la gasolina regular como el diésel continúan bajo un esquema de subsidio del 50 %, lo que ha permitido reducir el impacto real del ajuste en los precios finales.

En cuanto al GLP vehicular, este aumentará 1.20 lempiras, estableciendo su precio en 47.08 por galón. Mientras tanto, el cilindro de gas LPG de uso doméstico mantendrá su valor sin cambios, fijado en 238.13 lempiras en la zona central y 216.99 lempiras en la región norte del país.