Centroamérica siente la crisis en Oriente Medio con el alza del precio de las gasolinas

Tegucigalpa.

Centroamérica, una región netamente importadora de combustibles, siente la crisis en Oriente Medio en los precios de las gasolinas, que se venden a más de 4 dólares el galón (unos 3,785 litros) tras alzas en las últimas semanas, lo que despierta el temor de los consumidores por el esperado impacto en los sectores del transporte y la alimentación. En Panamá, El Salvador, Honduras, Guatemala y República Dominicana el galón de gasolina se vende a entre 4,09 y 4,90 dólares, mientras que en Nicaragua y Costa Rica supera los 5 dólares, aunque en ambos países rigen situaciones especiales.

Las autoridades han achacado el alza a la volatilidad de los mercados derivada del conflicto en Oriente Medio.

Consumidores se apresuran a llenar el tanque

En Panamá se ajustan los precios cada dos semanas y desde este viernes las gasolinas se vende a un máximo de 1,19 dólares el litro o 4,62 el galón la de 95 octanos, a 4,32 dólares el galón la de 91 octanos y el diésel a 4,76 dólares, con alzas de entre 0,74 y 1,18 dólares. "Comprendemos que este incremento impacta directamente a las familias panameñas, al transporte y a la dinámica diaria de la economía", dijo la Secretaría de Energía en una declaración pública.

Muchos conductores llenaron el tanque de su auto el jueves para evitar los nuevos precios, entre ellos un taxista panameño que comentó que circula sin aire acondicionado para consumir menos gasolina y que si sigue esta tendencia, buscará otra ocupación, porque no se puede aumentar la tarifa sin la autorización del Gobierno. Esta anticipación también se vive en El Salvador, donde los conductores se abastecen un día antes de que cambie el precio de la gasolina, que el pasado 17 de marzo aumentó entre 25 y 26 centavos el galón y se vende en máximos de entre 4,09 y 3,85 dólares el galón. En Guatemala, el costo ha subido alrededor de 1,30 dólares en las últimas dos semanas para situarse entre 4,60 y 4,90 dólares el galón de gasolina regular. En redes sociales abundan los comentarios de que la gasolina está rindiendo menos y las autoridades guatemaltecas realizan operativos para evitar la especulación con los precios en las gasolineras.

Subsidios, precios congelados y compras anticipadas