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Hijo de Iván Velásquez mantiene relación con hermana de la pareja de su padre

Deyvi Yuvini Alvarado era el encargado de la sucursal de Koriun Inversiones en Juticalpa, Olancho, según el Ministerio Público

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Deyvi Yuvini Alvarado, hijo del exgerente de Koriun, Iván Velásquez, mantiene una relación sentimental con la hermana de la actual pareja de su padre, según autoridades que investigan el sonado caso de estafa piramidal.

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El Ministerio Público, a través de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), ejecutó un allanamiento la noche del jueves en la reconocida residencial Campisa de San Pedro Sula.

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El operativo de las autoridades se realizó con el objetivo de dar captura al hijo de Velásquez, sobre quien, según el ente acusador, pende una orden de captura por su presunta vinculación en el sonado caso de Koriun Inversiones.

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Pese al nutrido operativo desarrollado en conjunto con miembros de la Policía Militar, Deyvi Yuvini Alvarado, logró huir de la residencial Campisa en un vehículo deportivo.

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El joven escapó a toda velocidad, dañando incluso el acceso de la residencial y varios vehículos, tanto institucionales como particulares, en su desesperación por evitar su captura.

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El vehículo en el que se dio a la fuga fue encontrado abandonado horas después, con visibles daños, en una plaza comercial del bulevar del norte de San Pedro Sula.

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Fuentes indicaron a Diario LA PRENSA que el hijo de Iván Velásquez era el encargado de la sucursal de Koriun Inversiones en Juticalpa, Olancho.

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En la vivienda allanada en la residencial Campisa, la cual rentaba el investigado, los agentes de la Atic decomisaron 277,762 lempiras en efectivo, además de 590 pesos mexicanos.

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En la inspección también se incautó una contadora de dinero, una computadora y dos vehículos, incluyendo el automóvil deportivo en el que el sospechoso escapó.

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Hasta este viernes por la tarde, las autoridades no han brindado más detalles sobre el caso, ni del posible paradero del joven.

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Las autoridades siguen tras la pista del dinero que los inversionistas de Koriun continúan reclamando su devolución y, por el cual, ya enfrentan procesos judiciales varias personas, entre ellos el exgerente Iván Velásquez y su exesposa Kefi Gavarrete.

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