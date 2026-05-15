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Estados Unidos busca ampliar oportunidades empresariales en Honduras

El funcionario estadounidense Caleb Orr sostuvo una reunión con Tomás Zambrano para abordar inversiones y cooperación económica

Estados Unidos busca ampliar oportunidades empresariales en Honduras

Caleb Orr y Tomás Zambrano abordan cooperación económica entre Honduras y EE UU.
Tegucigalpa, Honduras.

Caleb Orr, subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos Económicos y Empresariales del Departamento de Estado de los Estados Unidos, arribó el 14 de mayo a Casa Presidencial para sostener una reunión bilateral con Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.

Durante el encuentro, ambas partes dialogaron sobre el fortalecimiento de la relación económica entre Honduras y Estados Unidos, así como sobre la expansión de oportunidades para empresas estadounidenses en territorio hondureño.

La Oficina de Asuntos Económicos del Departamento de Estado informó sobre la reunión a través de su cuenta oficial en la red social X.

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"El secretario adjunto Orr se reunió con el presidente del Congreso Nacional de Honduras, Tomás Zambrano, para discutir el fortalecimiento de la relación económica entre Estados Unidos y Honduras y la expansión de oportunidades para las empresas estadounidenses en Honduras. Estados Unidos está profundizando la cooperación con nuestros socios regionales para construir prosperidad en todo el hemisferio a través de la diplomacia comercial y económica", publicó la dependencia estadounidense.

Por su parte, Tomás Zambrano informó en su cuenta de X que en la reunión también participaron Ana Quintana Lovett, subsecretaria adjunta para Centroamérica; Daniel Kennedy, consejero del subsecretario Orr; Colleen Anne Hoey, encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, y Eric Salgado.

El presidente del Congreso Nacional agregó que los representantes estadounidenses del gobierno de Donald Trump mostraron interés en apoyar iniciativas orientadas a generar impacto económico en Honduras.

La visita forma parte de una gira regional que incluye a Honduras y El Salvador, programada del 11 al 15 de mayo de 2026.

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Redacción La Prensa
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