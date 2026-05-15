Estados Unidos busca ampliar oportunidades empresariales en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

Caleb Orr, subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos Económicos y Empresariales del Departamento de Estado de los Estados Unidos, arribó el 14 de mayo a Casa Presidencial para sostener una reunión bilateral con Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.

Durante el encuentro, ambas partes dialogaron sobre el fortalecimiento de la relación económica entre Honduras y Estados Unidos, así como sobre la expansión de oportunidades para empresas estadounidenses en territorio hondureño.

La Oficina de Asuntos Económicos del Departamento de Estado informó sobre la reunión a través de su cuenta oficial en la red social X.