Estados Unidos busca ampliar oportunidades empresariales en Honduras

Caleb Orr, subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos Económicos y Empresariales del Departamento de Estado de los Estados Unidos, arribó el 14 de mayo a Casa Presidencial para sostener una reunión bilateral con Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.
Durante el encuentro, ambas partes dialogaron sobre el fortalecimiento de la relación económica entre Honduras y Estados Unidos, así como sobre la expansión de oportunidades para empresas estadounidenses en territorio hondureño.
La Oficina de Asuntos Económicos del Departamento de Estado informó sobre la reunión a través de su cuenta oficial en la red social X.
"El secretario adjunto Orr se reunió con el presidente del Congreso Nacional de Honduras, Tomás Zambrano, para discutir el fortalecimiento de la relación económica entre Estados Unidos y Honduras y la expansión de oportunidades para las empresas estadounidenses en Honduras. Estados Unidos está profundizando la cooperación con nuestros socios regionales para construir prosperidad en todo el hemisferio a través de la diplomacia comercial y económica", publicó la dependencia estadounidense.
Assistant Secretary Orr met with Honduran National Congress President Tomás Zambrano to discuss strengthening the U.S.-Honduras economic relationship and expanding opportunities for U.S. companies in Honduras. Under @POTUS's leadership, the United States is deepening... pic.twitter.com/xOsCGYfsHh— State Department Economic Affairs (@EconAtState) May 15, 2026
Por su parte, Tomás Zambrano informó en su cuenta de X que en la reunión también participaron Ana Quintana Lovett, subsecretaria adjunta para Centroamérica; Daniel Kennedy, consejero del subsecretario Orr; Colleen Anne Hoey, encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, y Eric Salgado.
El presidente del Congreso Nacional agregó que los representantes estadounidenses del gobierno de Donald Trump mostraron interés en apoyar iniciativas orientadas a generar impacto económico en Honduras.
La visita forma parte de una gira regional que incluye a Honduras y El Salvador, programada del 11 al 15 de mayo de 2026.