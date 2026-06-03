Inicia socialización de nueva ley para modernizar el sistema eléctrico y frenar millonarias pérdidas

Tegucigalpa, Honduras

La Comisión de Energía del Congreso Nacional comenzó de manera formal las jornadas de socialización del nuevo anteproyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, orientado a la modernización y ordenamiento del sistema eléctrico en Honduras.

La iniciativa legal surge ante la urgencia de reestructurar el mercado energético nacional y sanear las finanzas del Estado, fuertemente golpeadas por el déficit operativo y técnico acumulado durante las últimas cuatro décadas.

​El marco normativo bajo análisis de los parlamentarios busca revertir el saldo rojo de la estatal eléctrica, cuyos recursos desviados para cubrir ineficiencias fiscales merman la capacidad de inversión pública en proyectos de desarrollo social.

Las mesas de diálogo legislativo congregarán a los comisionados reguladores, autoridades del gabinete de energía y representantes de la sociedad civil organizada para alcanzar un dictamen consensuado.

En este primer acercamiento se realizaron dos reuniones, la primera con autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (Cree) y la Secretaría de Energía. Más tarde la reunión se hizo con los representantes del sindicato de la Enee.

​"Hoy por hoy está perdiendo alrededor de 16 mil millones al año, no podemos continuar como gobierno, ni como Congreso, ni como Enee, ni como sindicato, permitiendo que sigan pasando esas cosas", expresó Milton Puerto, presidente de la Comisión de Energía.

​Por su parte, la gerencia general de la Enee aclaró que la propuesta del Ejecutivo no contempla bajo ningún escenario la privatización de los activos o de los servicios públicos de la institución.

El plan de rescate se fundamenta en un esquema de tres pilares técnicos: ordenar el marco regulatorio del mercado, abrir las puertas al financiamiento multilateral para infraestructura y ejecutar un plan agresivo y verificable de reducción de pérdidas.

​La meta principal de la reforma legal se enfoca de lleno en el beneficio directo del consumidor final y el tejido empresarial, propiciando un entorno de reglas claras que estimule la competitividad económica.

El ordenamiento institucional permitirá restablecer la confianza de la banca internacional y de los inversionistas extranjeros para inyectar capital en los sistemas de transmisión atrasados.