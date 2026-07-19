Tabla goleadores Mundial 2026: Messi sufre otro golpe y así quedó la Bota de Oro con Mbappé

Ya se conoce al ganador de la Bota de Oro: así quedó la tabla de goleadores del Mundial 2026.
18. Cristiano Ronaldo (Portugal) -- El luso disputó su último Mundial, se quedó hasta octavos de final y firmó 3 goles durante su participación.
17. Ismael Saibari (Marruecos) -- El africano se despidió en cuartos de final ante Francia, pero dejó atrás 3 anotaciones.
16. Raúl Jiménez (México) -- El jugador mexicano dijo adiós en octavos de final ante Inglaterra, pero registró 3 tantos en la tabla de goleadores.
15. Folarin Balogun (Estados Unidos) -- El norteamericano fue uno de los goleadores de Concacaf y pese a la polémica por su expulsión, firmó 3 anotaciones durante el torneo.
14. Matheus Cunha (Brasil) -- Tuvo una enorme fase de grupos con 3 anotaciones y dijo adiós al Mundial 2026 en fase de grupos.
13. Lautaro Martínez (Argentina) -- El delantero argentino anotó en fase de eliminación directa y llegó a la final. Se quedó con 3 anotaciones.
12. Lukaku (Bélgica) -- El delantero belga firmó una buena actuación y dejó 3 tantos durante su participación en el Mundial 2026.
11. Bukayo Saka (Inglaterra) -- El jugador del Arsenal se destapó con triplete en el partido por el tercer puesto y se coló en la tabla de goleadores en la recta final.
10. Vinicius (Brasil) -- El sudamericano alcanzó los octavos de final, pero fue eliminado ante Noruega. Cerró su participación con 4 goles.
9. Julián Quiñones (México) -- El atacante sorprendió y se metió en la tabla de goleadores con sus 4 tantos en la Copa del Mundo.
8. Ismaila Sarr (Senegal) -- El jugador africano también hizo una gran actuación y cerró su participación con 4 tantos.
7. Mikel Oyarzabal (España) -- El delantero se fue en blanco en la final del Mundial 2026 ante Argentina y se quedó con 5 tantos en la pelea por la Bota de Oro.
6. Harry Kane (Inglaterra) -- El delantero inglés no tuvo minutos en el partido por el tercer lugar ante Francia y cerró su participación con 6 tantos.
5. Ousmane Dembélé (Francia) -- El francés reapareció con gol en el partido por el tercer lugar y anotó ante Inglaterra. Registró 6 anotaciones en el torneo.
4. Erling Haaland (Noruega) -- El delantero del Manchester City protagonizó una histórica participación y firmó 7 goles en su primera Copa del Mundo.
3. Jude Bellingham (Inglaterra) -- El jugador del Real Madrid anotó un nuevo gol en el partido por el tercer lugar y escaló en la tabla de goleadores tras alcanzar 7 tantos.
2. Lionel Messi (Argentina) -- El capitán de la Albiceleste no pudo marcar y se quedó en el segundo lugar en la lucha, con 8 anotaciones.
1. Kylian Mbappé (Francia) -- El francés se destapó con doblete en el partido por el tercer lugar y tomó el liderato con sus 10 goles en el torneo. Es el ganador de la Bota de Oro del Mundial 2026.