Nasry Asfura: La Enee se ha convertido en el principal problema económico del país

Tegucigalpa, Honduras

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, aseguró este miércoles que su administración no tiene planes de privatizar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) y afirmó que la prioridad del Gobierno es rescatar la estatal mediante medidas orientadas a mejorar su eficiencia y estabilidad financiera.

Durante su participación en el III Foro Iberoamericano de Turismo, celebrado en San Pedro Sula, el mandatario sostuvo que la recuperación de la Enee es uno de los principales retos de su gestión debido a las millonarias pérdidas que arrastra la institución desde hace varios años.

“No estamos enfocados en privatizar la Enee. Estamos enfocados como Gobierno en buscar la mejor eficiencia para la empresa y tomar las decisiones necesarias para sacarla adelante”, manifestó.

Nasry Asfura indicó que en las próximas semanas se discutirá en el Congreso Nacional una nueva legislación relacionada con la empresa estatal, por lo que pidió a los diputados respaldar las reformas encaminadas a fortalecer su funcionamiento.

El gobernante señaló que las pérdidas económicas de la Enee afectan directamente las finanzas públicas y reducen la capacidad del Estado para invertir en sectores prioritarios como salud, educación, infraestructura, turismo y programas de desarrollo social.

“No podemos seguir perdiendo. Las cifras son alarmantes y eso limita la capacidad del país para invertir en las necesidades de la población”, expresó.

Asimismo, reiteró que la estatal eléctrica debe mantenerse como una institución estratégica para Honduras, aunque reconoció la necesidad de impulsar un proceso de modernización que permita reducir las pérdidas técnicas y comerciales.

Entre las acciones contempladas por el Gobierno mencionó la rehabilitación de circuitos con altos niveles de pérdidas, la instalación de transformadores pendientes, el fortalecimiento de las redes de distribución y la ampliación de líneas de transmisión en diferentes regiones del país.

También señaló que se continuará promoviendo la inversión privada en proyectos energéticos, mientras la ENEE concentra sus esfuerzos en mejorar su desempeño operativo y garantizar un servicio más estable para los usuarios.

Por otra parte, Nasry Asfura se refirió a la evaluación que realiza actualmente de ministros, directores y gerentes de instituciones públicas, dejando abierta la posibilidad de realizar cambios dentro de su equipo de Gobierno.

El mandatario fue enfático al señalar que los funcionarios deben estar alineados con los objetivos y el ritmo de trabajo de su administración.

“Quien no entienda nuestras ideas y nuestro ritmo de trabajo, no va a trabajar conmigo”, advirtió.

Aunque evitó mencionar nombres o precisar qué dependencias podrían experimentar modificaciones, aseguró que las decisiones se comunicarán oportunamente.

“Todo en su debido momento se los voy a comunicar”, concluyó el presidente hondureño.