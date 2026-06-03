Nasry Asfura inaugura el III Foro Iberoamericano de Turismo

San Pedro Sula, Cortés.

El presidente de la República, Nasry Asfura, llegó este miércoles a San Pedro Sula para participar en el III Foro Iberoamericano de Turismo, considerado uno de los encuentros más importantes de la región en materia de turismo, innovación, inversión e inteligencia artificial aplicada al desarrollo del sector. El mandatario fue el encargado de brindar las palabras de inauguración del evento, que reúne a representantes de gobiernos, organismos internacionales, empresarios, académicos y expertos de distintos países iberoamericanos. La actividad se desarrolla en la capital industrial bajo el lema “Tecnología y Desarrollo: Inteligencia que potencia territorios”, una temática centrada en el uso de herramientas tecnológicas para fortalecer la competitividad y sostenibilidad de los destinos turísticos.

La presencia de Asfura marca el inicio de una agenda que busca posicionar a Honduras como un punto de encuentro para el diálogo regional sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta la industria turística en un contexto de transformación global. Durante su intervención, el mandatario destacó que el turismo es una de las industrias con mayor capacidad para impulsar el desarrollo económico, generar empleo y mejorar la calidad de vida de las personas.

Mejora de carreteras

Asfura resaltó que Honduras posee ventajas competitivas que la convierten en un destino atractivo para la inversión y el turismo, entre ellas su riqueza natural, cultural e histórica, así como su ubicación estratégica con acceso a dos océanos y extensas franjas costeras. El jefe del Ejecutivo señaló que su administración avanza en una agenda orientada a fortalecer la infraestructura nacional mediante la modernización de carreteras, la mejora de aeropuertos y puertos, y la ejecución de proyectos estratégicos destinados a facilitar la llegada de nuevas inversiones. Además, reafirmó el compromiso del Gobierno de promover un entorno favorable para los negocios a través de la seguridad jurídica, la transparencia y reglas claras que generen confianza entre inversionistas nacionales y extranjeros. “Honduras entiende que el desarrollo se construye cuando el sector público y el sector privado son una sola fuerza, trabajando siempre por un mismo fin: desarrollar el país y mejorar la calidad de vida de cada uno de los hondureños”, afirmó Asfura. Durante su llegada también se observó la participación de destacadas figuras del sector público y privado, entre ellas Anabel Gallardo, presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), además de empresarios y representantes de organizaciones vinculadas al turismo.