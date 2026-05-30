Foro iberoamericano debate en San Pedro Sula el futuro del turismo en la región

A partir de hoy y durante tres días, la capital industrial será el epicentro del turismo iberoamericano que reunirá a representantes de gobiernos, instituciones, asociaciones, fundaciones, organizaciones empresariales, empresas y la academia para analizar los principales desafíos y oportunidades que enfrenta el sector en un contexto de profunda transformación global.
Bajo el lema “Tecnología y Desarrollo: Inteligencia que potencia territorios” , se desarrollará la tercera edición del Foro Iberoamericano de Turismo, consolidado como uno de los principales espacios estratégicos de cooperación y acción público-privada para impulsar el desarrollo de la industria turística de la región.
Guillermo Orellana, presidente del Buró de Convenciones, dio la bienvenida a los participantes y destacó la amplia representación internacional que tendrá esta edición.
"Todo está listo. Los organizadores han informado que hay más de 700 personas que asistirán de manera presencial, un gran número de asistentes virtuales y más de 100 expertos de 23 países de toda Iberoamérica tendrán intervenciones durante las jornadas", expresó Orellana.
Sin duda es una gran oportunidad para el país y la ciudad porque los ojos del mundo están puestos en este foro de gran trascendencia para el rubro, enfatizó.
El encuentro se desarrolla desde hoy, mañana y pasado, coincidiendo con el inicio de la Feria Juniana, una de las celebraciones más emblemáticas de San Pedro Sula.
Además, el evento cuenta con el respaldo de importantes instituciones nacionales e internacionales.
El foro busca convertirse en un espacio de diálogo, reflexión y construcción de alianzas estratégicas para fortalecer el futuro del turismo en la región.
Participación histórica
Los organizadores explicaron que esta tercera edición cuenta con el apoyo de algunas de las instituciones más influyentes a nivel internacional, entre ellas ONU Turismo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, la Organización Internacional de Empleadores (OIE), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Según los organizadores, el evento reunirá a más de 10 representantes gubernamentales, delegados de 20 instituciones de alto nivel, 23 organizaciones empresariales iberoamericanas y representantes de más de 500 empresas, además de universidades, asociaciones, gremios del sector y expertos de distintos países de Iberoamérica.
La temática central estará enfocada en la sostenibilidad y la capacidad de adaptación de los destinos turísticos frente a un escenario global marcado por desafíos climáticos, geopolíticos y sociales.
Asimismo, se abordarán temas relacionados con el turismo regenerativo, la resiliencia territorial y el uso de la tecnología para anticipar riesgos y fortalecer la sostenibilidad de los destinos.
Durante las jornadas también se discutirán temas clave para la industria turística, como la gobernanza y la cooperación público-privada.
Los participantes analizarán cómo la inteligencia territorial, el análisis de datos y la coordinación multinivel están transformando la gestión turística y la toma de decisiones en tiempo real.
Otro de los ejes de discusión será la productividad y competitividad empresarial, incluyendo los nuevos modelos de negocio, la transformación digital de las empresas turísticas, el acceso a financiamiento y el desafío de reducir la brecha tecnológica que enfrentan las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) del sector.
Asimismo, se desarrollarán espacios de debate sobre empleo y talento humano, con énfasis en la formación profesional, las nuevas competencias laborales, el impacto de la automatización y la generación de oportunidades de trabajo sostenibles para jóvenes, mujeres y comunidades locales.
Las autoridades municipales también dieron la bienvenida a los participantes. Según datos proporcionados por los organizadores, más de 600 personas se han inscrito para asistir de manera presencial, además de una importante audiencia virtual integrada por profesionales e instituciones de toda la región.
Más de 50 ponentes de distintos países de Iberoamérica participarán en las mesas de debate y conferencias programadas durante el encuentro.
Maritza Soto de Lara, vicealcaldesa de San Pedro Sula, invitó a los asistentes a conocer los atractivos turísticos de la ciudad y destacó la relevancia del foro para el intercambio de conocimientos y experiencias.
“Es un evento que reunirá a grandes personalidades ya representantes de varios países”, manifestó.
La funcionaria resaltó la importancia del turismo como generador de empleo y señaló que todos los sectores productivos enfrentan actualmente el reto de actualizarse ante los cambios tecnológicos y económicos.
“Como autoridades nos sentimos contentos de que escojan la ciudad para estos encuentros”, concluyó Soto de Lara.