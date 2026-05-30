Foro iberoamericano debate en San Pedro Sula el futuro del turismo en la región

San Pedro Sula, Honduras

A partir de hoy y durante tres días, la capital industrial será el epicentro del turismo iberoamericano que reunirá a representantes de gobiernos, instituciones, asociaciones, fundaciones, organizaciones empresariales, empresas y la academia para analizar los principales desafíos y oportunidades que enfrenta el sector en un contexto de profunda transformación global.

Bajo el lema “Tecnología y Desarrollo: Inteligencia que potencia territorios” , se desarrollará la tercera edición del Foro Iberoamericano de Turismo, consolidado como uno de los principales espacios estratégicos de cooperación y acción público-privada para impulsar el desarrollo de la industria turística de la región.

Guillermo Orellana, presidente del Buró de Convenciones, dio la bienvenida a los participantes y destacó la amplia representación internacional que tendrá esta edición.

"Todo está listo. Los organizadores han informado que hay más de 700 personas que asistirán de manera presencial, un gran número de asistentes virtuales y más de 100 expertos de 23 países de toda Iberoamérica tendrán intervenciones durante las jornadas", expresó Orellana.

Sin duda es una gran oportunidad para el país y la ciudad porque los ojos del mundo están puestos en este foro de gran trascendencia para el rubro, enfatizó.

El encuentro se desarrolla desde hoy, mañana y pasado, coincidiendo con el inicio de la Feria Juniana, una de las celebraciones más emblemáticas de San Pedro Sula.

Además, el evento cuenta con el respaldo de importantes instituciones nacionales e internacionales.

El foro busca convertirse en un espacio de diálogo, reflexión y construcción de alianzas estratégicas para fortalecer el futuro del turismo en la región.