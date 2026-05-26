Con homenaje a Julio Escoto inicia el Festival de Literatura en el Atlántico

San Pedro Sula, Honduras.

Con un homenaje al escritor hondureño Julio Escoto, comenzó este lunes el primer Festival Internacional de Literatura en el Atlántico, que esta semana reúne en la zona norte del país a escritores y poetas de distintas latitudes con el objetivo de acercar la literatura a la comunidad. El reconocimiento se llevó a cabo en horas de la tarde en el Museo de Antropología e Historia de San Pedro Sula, donde lectores, escritores y gestores culturales se reunieron para honrar la trayectoria del novelista, ensayista y crítico hondureño, cuya obra ha marcado a generaciones, siendo un refernte de las letras en Centroamérica. Escoto recibió el homenaje como una muestra de cariño, pero también como una oportunidad para reflexionar sobre el papel de la literatura en la región. El escritor destacó que la cultura sigue siendo uno de los caminos más sólidos para fortalecer vínculos entre los pueblos centroamericanos y construir una identidad compartida. “Hay un camino para ir logrando una mayor cercanía entre nuestros pueblos y ese camino es la cultura. La lectura y los libros siguen siendo una herramienta extraordinaria para acercarnos”, expresó durante su entrevista con Diario LA PRENSA.

El festival es organizado por la Fundación Cultural Chifurnia, y reúne en esta primera edición a escritores de Centroamérica, México, Sudamérica y Europa, quienes compartirán sus obras y participarán en actividades abiertas al público en varios municipios de Cortés. Para Karen Ayala, presidenta de la Fundación Chifurnia, este proyecto es la materialización de una idea que nació hace varios año y que finalmente encontró en la costa norte el espacio para desarrollarse. “Queríamos hacer algo aquí, porque esta es la ciudad que hoy consideramos nuestro hogar y queríamos compartir el trabajo que venimos impulsando desde hace años en otros festivales, como el Festival Internacional Lenca de las Artes y Tegus Sí Canta”, expresó. Ayala explicó que uno de los objetivos principales del festival es llevar la literatura a las aulas y generar un encuentro entre estudiantes y autores. Durante esta semana, los participantes visitarán ocho centros educativos entre Choloma y San Pedro Sula, antes de continuar en Omoa, donde desarrollarán actividades en 12 escuelas, además de lecturas públicas en la Casa de la Cultura y en Cuyamel.

Entre los invitados de esta primera edición se encuentran nueve poetas internacionales, como Guillermo Bianchi, de Argentina; Adriana Tafolla y Larú, de México; Carmen Nozal, de España; Javier Fuentes y Carlos Bonilla, de El Salvador; Heidi Marroquín, de Guatemala, y Carmen Alicia, de Colombia. A ellos se suman escritores hondureños que compartirán lecturas y talleres durante la semana. La directora recordó que la labor de Chifurnia, organización que nació hace 13 años en El Salvador, ha estado ligada desde sus inicios a la promoción de la lectura, acercando la literatura de manera accesible a los estudiantes y creando espacios donde puedan escuchar, preguntar y compartir directamente con quienes escriben.