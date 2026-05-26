Coalición Ambiental presenta oposición para proteger El Merendón

San Pedro Sula, Honduras

El Instituto de Conservación Forestal (ICF) recibió la primera oposición formal contra la redefinición y recategorización de la montaña de El Merendón como Parque Nacional.

La oposición fue presentada por la Coalición Ambiental de Honduras, tras los anuncios publicados por el Instituto de Conservación Forestal relacionados con el Acuerdo Institucional 092-2025.

La Coalición Ambiental está conformada por geólogos, gremios profesionales, ambientalistas, ingenieros forestales, biólogos y grupos de voluntarios, explicó el director ejecutivo del ICF, Armando Ramírez.

Durante el fin de semana aumentaron las protestas de estudiantes y ciudadanos que se movilizaron en el centro de San Pedro Sula en defensa de la montaña. Paralelamente, autoridades municipales conformaron una mesa de trabajo para analizar la situación.

Armando Ramírez, director ejecutivo del ICF, explicó que, tras la presentación de la oposición, corresponde revisar la solicitud y emitir una resolución.

“Hay dos opciones: aceptar la oposición y suspender el acto administrativo o resolver conforme al procedimiento establecido”, indicó Ramírez.

El funcionario señaló que la respuesta podría emitirse entre mañana y pasado mañana, debido a la necesidad de revisar los argumentos y documentación presentados por los opositores.

Detalló que tienen entendido que otras organizaciones también presentarán oposiciones y también serán recibidas para ir dando trámite a cada una, pero si la primera es aceptada el acuerdo será derogado y quedará sin valor.

Por su parte, Cristina Reyes, presidenta de la Asociación de Patronatos de la Zona de El Merendón, manifestó que el compromiso de las comunidades es trabajar junto a las instituciones gubernamentales y municipalidades para alcanzar consensos.

“Es importante crear esta mesa de trabajo para bien de nuestras comunidades, donde nos involucren a nosotros en la toma de decisiones y, sobre todo, en el cuidado del medioambiente”, expresó Reyes.

Las autoridades municipales detallaron que actualmente desarrollan acciones en la montaña de El Merendón, entre ellas mantenimiento vial, atención anual de aproximadamente 200 kilómetros de red secundaria de terracería y brigadas permanentes contra incendios forestales.

La controversia se originó durante el gobierno anterior, cuando el ICF publicó el Acuerdo Institucional 092-2025, considerado como la base para la creación de un nuevo decreto ley.