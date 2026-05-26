Coalición Ambiental presenta oposición para proteger El Merendón

El Instituto de Conservación Forestal (ICF) recibió la primera oposición formal contra la redefinición y recategorización de la montaña de El Merendón como Parque Nacional.
La oposición fue presentada por la Coalición Ambiental de Honduras, tras los anuncios publicados por el Instituto de Conservación Forestal relacionados con el Acuerdo Institucional 092-2025.
La Coalición Ambiental está conformada por geólogos, gremios profesionales, ambientalistas, ingenieros forestales, biólogos y grupos de voluntarios, explicó el director ejecutivo del ICF, Armando Ramírez.
Durante el fin de semana aumentaron las protestas de estudiantes y ciudadanos que se movilizaron en el centro de San Pedro Sula en defensa de la montaña. Paralelamente, autoridades municipales conformaron una mesa de trabajo para analizar la situación.
Armando Ramírez, director ejecutivo del ICF, explicó que, tras la presentación de la oposición, corresponde revisar la solicitud y emitir una resolución.
“Hay dos opciones: aceptar la oposición y suspender el acto administrativo o resolver conforme al procedimiento establecido”, indicó Ramírez.
El funcionario señaló que la respuesta podría emitirse entre mañana y pasado mañana, debido a la necesidad de revisar los argumentos y documentación presentados por los opositores.
Detalló que tienen entendido que otras organizaciones también presentarán oposiciones y también serán recibidas para ir dando trámite a cada una, pero si la primera es aceptada el acuerdo será derogado y quedará sin valor.
Por su parte, Cristina Reyes, presidenta de la Asociación de Patronatos de la Zona de El Merendón, manifestó que el compromiso de las comunidades es trabajar junto a las instituciones gubernamentales y municipalidades para alcanzar consensos.
“Es importante crear esta mesa de trabajo para bien de nuestras comunidades, donde nos involucren a nosotros en la toma de decisiones y, sobre todo, en el cuidado del medioambiente”, expresó Reyes.
Las autoridades municipales detallaron que actualmente desarrollan acciones en la montaña de El Merendón, entre ellas mantenimiento vial, atención anual de aproximadamente 200 kilómetros de red secundaria de terracería y brigadas permanentes contra incendios forestales.
La controversia se originó durante el gobierno anterior, cuando el ICF publicó el Acuerdo Institucional 092-2025, considerado como la base para la creación de un nuevo decreto ley.
Un problema heredado
De acuerdo con la normativa vigente, el ICF realizó publicaciones oficiales para que las personas que se consideren afectadas presenten sus argumentos y documentación de respaldo dentro de un plazo de 60 días hábiles, contados desde la última publicación realizada el 16 de abril de 2026.
Actualmente restan aproximadamente dos semanas para presentar escritos de oposición y ya fue ingresado el primero, el cual será analizado en los próximos días.
El Decreto Ley 46-90 constituye una legislación especial que dio origen a la Zona de Reserva de El Merendón (ZRM), equivalente al 67 % del territorio del municipio de San Pedro Sula.
La normativa otorga competencias a la municipalidad para ejercer control sobre áreas productoras de agua y zonas de reserva de las cuencas hidrográficas de la Cordillera del Merendón.
Según los ambientalistas, la derogación de esta ley sería inaceptable debido a la protección especial que mantiene sobre la zona.
Además, sostienen que el Acuerdo Institucional 092-2025, promovido por el ICF para elevarlo a decreto ley, implicaría derogar el Decreto Ley 46-90, pese a tratarse de una legislación especial similar a otras existentes para proteger áreas específicas del país.
Los ambientalistas también advierten que, jurídicamente, la Zona de Reserva de El Merendón no puede ser incorporada al sistema de categorías de manejo del ICF, como plantea el acuerdo institucional. Argumentan que el Decreto Ley 46-90 la reconoce específicamente como área productora de agua, categoría que no existe actualmente dentro del esquema del ICF.