Protestas y reunión en alcaldía avivan debate por El Merendón

San Pedro Sula, Honduras

Mientras se realizaban plantones y protestas en las afueras de la Municipalidad de San Pedro Sula, el alcalde Roberto Contreras, diputados liberales por Cortés, empleados y funcionarios se reunían en el salón consistorial para abordar el mismo tema: El Merendón y el peligro que lo acecha.

Afuera, los manifestantes recogían firmas y portaban pancartas con mensajes como: “Si destruye a la naturaleza no es desarrollo, es ecocidio” y “El Merendón no es negociable”.

Posteriormente, otros grupos se unieron para expresar su respaldo a la montaña y estampar sus firmas en los listados habilitados para respaldar su protección.

“Somos ciudadanos que venimos a protestar a favor de la montaña, porque El Merendón no se vende”, expresaron algunos de los manifestantes, quienes aclararon no pertenecer a ningún grupo político.

Mientras tanto, en el salón consistorial de la municipalidad, el alcalde Roberto Contreras presidía una reunión en la que participaban diputados de Cortés, miembros de la corporación municipal, empleados, funcionarios y representantes de distintos sectores.

Según la oficina de comunicaciones municipal, el alcalde permitió el ingreso libre a la reunión; sin embargo, no todas las personas lograron entrar.

El encuentro fue encabezado por Roberto Contreras tras los múltiples reclamos surgidos por el silencio mantenido luego de la publicación del aviso en el que se anunciaba la recategorización de la reserva como parque nacional.

Dentro de la alcaldía, uno de los gritos más repetidos fue “pollo, pollo”. Durante la reunión se presentó un video sobre los trabajos que se realizan en la montaña, entre ellos jornadas de reforestación y proyectos sociales y educativos.

Posteriormente, Cristina Reyes, presidenta de la Asociación de Patronatos del Merendón, tomó la palabra y expresó que “una cosa es trabajar detrás de oficinas, teléfonos y computadoras, pero más allá están las comunidades que trabajan de la mano para proteger la montaña”.

La dirigente reiteró el compromiso de las comunidades con el cuidado de los recursos naturales y lamentó que no hayan sido tomadas en cuenta en las decisiones relacionadas con El Merendón.

La reunión concluyó con la decisión de establecer una mesa de trabajo junto con el director ejecutivo del Instituto de Conservación Forestal (ICF), los 20 diputados de la zona norte y representantes del Merendón.

Según el alcalde, se comenzará a redefinir la situación y aseguró a los sampedranos que el abastecimiento de agua está garantizado “para 100 años más”. Además, invitó a la población a participar en jornadas de reforestación en El Merendón.

También se anunció que la Asociación de Patronatos del Merendón y la Organización para el Desarrollo del Noroeste preparan oposiciones para solicitar al ICF la derogación del Acuerdo Institucional 092-2025, emitido en octubre de 2025.