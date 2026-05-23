Betis vs Levante, EN VIVO hoy: ¡Arriaga busca evitar el descenso en LaLiga!

Madrid, España.

El conjunto verdiblanco ha llegado quinto con 57 puntos, a 6 de su principal perseguidor, el Celta, a una última jornada liguera en la que sólo se juega la honrilla de demostrar que sigue compitiendo, para preservar también la limpieza de LaLiga , y de que ante su afición quiere acabar con una buena imagen un año histórico por su segundo billete hacia la 'Champions'.

El equipo del chileno Manuel Pellegrini pondrá fin a una campaña notable, si bien falló en las citas clave al ser eliminado en los cuartos de final de la Liga Europa por el Sporting Braga y de la Copa del Rey por el Atlético de Madrid, pero, tras un curso irregular, ha recogido el premio de amarrar la quinta plaza y meterse por segunda vez en su historia en la Liga de Campeones.

Betis y el Levante , club donde milita el hondureño Kervin Arriaga, se enfrentan este sábado en La Cartuja un duelo vital para los valencianos en su lucha por la salvación, para la que sólo les basta un punto para sellar matemáticamente la permanencia en Primera frente a un conjunto sevillano que es quinto, ya con la 'Champions' asegurada, y sólo se juega acabar con la máxima puntuación posible.

Pellegrini, quien durante la campaña suele hacer rotaciones para administrar las cargas y tener a toda su gente implicada en el proyecto, podría dar minutos en este cierre de la temporada a jugadores que han tenido menos protagonismo como el meta Adrián San Miguel, que se despide de su segunda etapa en el Betis, o al lateral dominicano Junior Firpo.

Con las bajas por lesión del polivante Aitor Ruibal y los centrocampistas Sergi Altimira y el marroquí Amrabat, también es probable que formen en la media Marc Roca y el hispanomexicano Álvaro Fidalgo o el colombiano Nelson Deossa, con su astro brasileño Antony, que se ha quedado fuera del Mundial, el argentino Lo Celso, el marroquí Abde y el colombiano Cucho Hernández en el ataque.

También podría jugar el congoleño Cédric Bakambu, en lugar del Cucho, para que se despida como bético al cumplir contrato, mientras que el capitán y estandarte del Betis, Isco Alarcón, seguro que tendrá minutos para que reciba el reconocimiento de una afición que le idolatra.

Por su parte, el Levante, decimoquinto con 42 puntos, a 2 del descenso, llega a su 'finalísima' por la salvación en Sevilla en el mejor momento de la temporada, tras haber encadenado por primera vez tres victorias. En febrero estaba a siete puntos de ese ansiado objetivo y ahora depende de sí mismo para lograr una permanencia que casi toca con las manos.

Las cuentas del Levante están claras. Un punto le sirve. Y si cae en el campo del Betis, sólo descendería si Osasuna puntúa en el campo del Getafe, el Girona le gana al Elche y el Mallorca no vence al Oviedo, porque eso le dejaría con un empate a 42 puntos con el Elche que le perjudicaría, al tener perdida la diferencia de goles particular con los alicantinos.

El Levante estará acompañado en Sevilla por un millar de aficionados que agotaron en apenas unas horas las 720 entradas que disponía el club para la zona visitante de La Cartuja. La hinchada levantinista se reunirá en la Alameda de Hércules de la capital andaluza y se marchará caminando hasta el campo del Betis.

En el capítulo de bajas, el entrenador Luís Castro no podrá contar con los lesionados Unai Elgezabal ni Carlos Álvarez. El valenciano Víctor García tampoco está listo por una sobrecarga muscular. Además, el delantero Rober Brugué está sancionado por su expulsión del pasado fin de semana ante el Real Mallorca con roja directa.

En cambio, el defensa alemán Jeremy Toljan ha completado las dos últimas sesiones de trabajo después de retirarse con una sobrecarga en el último partido y, si no sufre algún contratiempo de última hora, estará en el once. En el caso de que no pueda jugar, el canterano Nacho Pérez sería su recambio.

No se esperan cambios en el resto de la alineación, con Carlos Espí como jugador más adelantado y con nueve goles en los doce últimos partidos, por lo que es la mejor baza ofensiva del equipo valenciano.