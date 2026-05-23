Didadpol abre investigación por muertes de agentes policiales en operativo de Corinto

Tegucigalpa, Honduras.

La Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol) abrió una investigación sobre el operativo realizado en Corinto, Omoa, Cortés, en el que murieron cinco agentes policiales, entre ellos tres de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco).

El hecho violento ocurrió la mañana del jueves 21 de mayo durante un enfrentamiento armado en la aldea de Corinto, municipio de Omoa, una zona fronteriza del departamento de Cortés que ha sido escenario de operaciones policiales contra el crimen organizado.

De acuerdo con un comunicado oficial, la Didadpol informó que la investigación busca esclarecer las circunstancias del operativo en el que murieron cinco funcionarios policiales, con el fin de deducir posibles responsabilidades disciplinarias.

Una fuente ligada a la Dipampco manifestó a LA PRENSA que los investigadores de la Didadpol llegaron la mañana de este sábado a las instalaciones de la Dipampco para realizar las averiguaciones del caso.

Dichas acciones se ejecutan en las oficinas de la dirección policial, debido a que de oficio se iniciaron las investigaciones, por lo que se lleva a cabo una minuciosa inspección en la que se revisan diversos documentos.

Además, se contempla una reunión a puertas cerradas con las autoridades de la Dipampco.

En un documento oficial, la institución señala que “inició de oficio las investigaciones correspondientes a fin de deducir responsabilidades disciplinarias de encontrarse en el proceso”, en relación con los hechos ocurridos durante el operativo.

Asimismo, Didadpol detalla que “ha designado un equipo de investigadores para realizar las indagaciones pertinentes dentro del término establecido en la ley”, con el objetivo de esclarecer las circunstancias en que se desarrolló la operación.