Gasolinas suben nuevamente en Honduras: así quedan los precios a partir del lunes 25 de mayo

Cortés, Honduras.

La Secretaría de Energía confirmó la nueva estructura de precios de los combustibles que entrará en vigencia a partir del lunes 25 de mayo de 2026, reflejando aumentos en la mayoría de los derivados del petróleo tanto en San Pedro Sula como en Tegucigalpa.

Precios en San Pedro Sula

En San Pedro Sula, la gasolina súper tendrá un nuevo precio de L 142.64 tras un aumento de L 2.68. Por su parte, la gasolina regular subirá L 2.27 y pasará a costar L 129.87 por galón. El kerosene será el único combustible que presentará una rebaja en la capital industrial, disminuyendo L 1.25 para quedar en L 124.34. Mientras tanto, el diésel aumentará L 0.69, alcanzando un precio de L 134.21.

⛽💸¡De no parar los aumentos! Otra semana, otro aumento en el combustible: así quedan los precios de la gasolina a partir de este lunes 25 de mayo. pic.twitter.com/wjz0SqQdfr — Diario La Prensa (@DiarioLaPrensa) May 23, 2026

En cuanto al GLP doméstico, las autoridades informaron que el precio se mantiene sin cambios en L 224.47. El GLP vehicular registrará un incremento de L 0.77 y tendrá un nuevo valor de L 48.75.

Precios en Tegucigalpa

Para Tegucigalpa, la gasolina súper subirá L 2.09 y se cotizará en L 147.03 por galón. La gasolina regular también reflejará un aumento de L 1.90, estableciendo su nuevo precio en L 134.63.