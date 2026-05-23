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Gasolinas suben nuevamente en Honduras: así quedan los precios a partir del lunes 25 de mayo

Conozca cuánto subirán las gasolinas, diésel y GLP en San Pedro Sula y Tegucigalpa

Gasolinas suben nuevamente en Honduras: así quedan los precios a partir del lunes 25 de mayo

Nuevos precios de los combustibles en Honduras vigentes desde el 25 de mayo de 2026.
Cortés, Honduras.

La Secretaría de Energía confirmó la nueva estructura de precios de los combustibles que entrará en vigencia a partir del lunes 25 de mayo de 2026, reflejando aumentos en la mayoría de los derivados del petróleo tanto en San Pedro Sula como en Tegucigalpa.

Precios en San Pedro Sula

En San Pedro Sula, la gasolina súper tendrá un nuevo precio de L 142.64 tras un aumento de L 2.68. Por su parte, la gasolina regular subirá L 2.27 y pasará a costar L 129.87 por galón.

El kerosene será el único combustible que presentará una rebaja en la capital industrial, disminuyendo L 1.25 para quedar en L 124.34. Mientras tanto, el diésel aumentará L 0.69, alcanzando un precio de L 134.21.

En cuanto al GLP doméstico, las autoridades informaron que el precio se mantiene sin cambios en L 224.47. El GLP vehicular registrará un incremento de L 0.77 y tendrá un nuevo valor de L 48.75.

Precios en Tegucigalpa

Para Tegucigalpa, la gasolina súper subirá L 2.09 y se cotizará en L 147.03 por galón. La gasolina regular también reflejará un aumento de L 1.90, estableciendo su nuevo precio en L 134.63.

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El kerosene en la capital tendrá una rebaja de L 1.84, por lo que pasará a costar L 128.76. En contraste, el diésel aumentará L 0.39 y alcanzará los L 138.92.

Asimismo, el GLP doméstico mantendrá su precio en L 245.61, mientras que el GLP vehicular incrementará L 0.77, fijando su nuevo costo en L 52.10 por galón.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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