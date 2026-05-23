Miles de runners vibran en el segundo bootcamp de la Maratón de La Prensa

San Pedro Sula

La emoción por la Maratón de La Prensa sigue creciendo y este sábado quedó demostrada con el segundo exitoso bootcamp realizado en San Pedro Sula, donde miles de corredores se dieron cita desde tempranas horas de la madrugada para vivir una experiencia cargada de adrenalina, compañerismo y pasión por el deporte. Desde las 4:30 de la mañana, la Plaza de Comisariato Los Andes comenzó a llenarse de energía con la llegada de corredores de todas las edades, provenientes de distintos sectores de San Pedro Sula y de varias ciudades del país, quienes respondieron al llamado de prepararse para uno de los eventos deportivos más importantes de Honduras. Con un ambiente lleno de alegría, música y motivación, los entrenadores Mario Valladares y Andrea Fajardo fueron los encargados de iniciar la jornada con una dinámica sesión de calentamiento, preparación física y mentalmente a los participantes para el recorrido de cinco kilómetros que posteriormente se desarrolló por las principales calles de la capital industrial.

El amanecer sampedrano fue testigo de una auténtica fiesta deportiva. Sonrisas, aplausos, abrazos y palabras de aliento marcaron cada momento del bootcamp , donde familias completas, grupos de amigos, atletas experimentados y nuevos aficionados al running compartieron la misma pasión y el mismo objetivo: vivir al máximo la experiencia previa a la gran Maratón de La Prensa-Gatorade.

Además del recorrido, los asistentes disfrutaron de música, sesiones de zumba, dinámicas recreativas y entrega de premios, creando un ambiente de convivencia que fortaleció aún más el espíritu deportivo que caracteriza esta competencia tradicional. Los mismos corredores destacaron la organización y el entusiasmo vivido durante la actividad. “Muy buen evento, invita a que los corredores se puedan sumar, la organización estuvo espectacular”, expresó Joel Izaguirre, uno de los participantes que disfrutó de la jornada deportiva. Por su parte, Carlos Carranza, corredor que llegó desde Tegucigalpa para participar en el bootcamp, resaltó las condiciones del recorrido y la trayectoria de la competencia. “La ruta de hoy muy buena, se presta para hacer una carrera rápida, tengo más de 10 años de estar compitiendo en la Maratón de La Prensa y todo quedó muy bien organizado”, comentó. Cada edición de la Maratón de La Prensa representa más que una carrera; símbolo esfuerzo, disciplina, salud y unión. Este año la emoción es aún mayor, ya que el próximo domingo 14 de junio se celebrará la esperada edición de oro, un acontecimiento histórico que proyecta reunir a más de 15 mil corredores nacionales e internacionales en las calles de San Pedro Sula.

Además, el tercer bootcamp se llevará a cabo el próximo sábado 6 de junio, siempre a las 4:30 de la mañana, continuando así con las actividades de preparación que han despertado gran entusiasmo entre los amantes del running. La realización de este segundo bootcamp fue posible gracias al invaluable respaldo de las fuerzas vivas y organismos de apoyo que velaron por la seguridad y bienestar de todos los participantes. Entre ellos destacan el Cuerpo de Bomberos, el Sistema Nacional de Emergencias 911, Seguridad Privada GES, Cruz Roja Hondureña, Policía Municipal y la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), instituciones que jugaron un papel fundamental durante toda la jornada deportiva.