Masiva participación en primer bootcamp en La Ceiba rumbo a la Maratón LA PRENSA-Gatorade

La Ceiba, Honduras.

La Ceiba vivió una auténtica fiesta deportiva con la realización del primer Bootcamp oficial rumbo a la Maratón LA PRENSA-Gatorade 2026, evento que reunió desde tempranas horas de la mañana a cientos de runners en la Plaza Tecknos. Corredores de diferentes sectores de la ciudad llegaron para formar parte de esta actividad de preparación que combinó entrenamiento, convivencia y recreación en un ambiente marcado por la pasión por el atletismo. La jornada inició con una charla dirigida por el coach Mario Valladares, quien compartió recomendaciones de entrenamiento y preparación física con los participantes antes de dar paso a los recorridos de 5 y 10 kilómetros.

Minutos después, los runners partieron desde la zona de salida para completar las distancias establecidas por las calles ceibeñas, mostrando entusiasmo y compromiso de cara a la gran cita deportiva que se celebrará en junio. Dani Rosales fue el primero en cruzar la meta en la categoría de 5 kilómetros y destacó la importancia de llevar este tipo de actividades a La Ceiba. “Feliz por participar en este primer bootcamp aquí. Poco a poco estamos retomando entrenamientos y sería bueno que estos eventos se realizaran más seguido en la ciudad. Muy buena la organización de Diario La Prensa”, expresó.

Otro de los participantes que mostró su satisfacción por la actividad fue Ángel Bonilla, corredor del club Air Runner, quien resaltó la importancia de que este tipo de eventos lleguen a La Ceiba. “Ya días estábamos esperando este evento aquí. Agradecido con Diario La Prensa y ahora nos vamos a alistar para la carrera más importante en junio. Fue una bonita experiencia, hoy corrí 10 kilómetros”, comentó. Tras las competencias, la actividad continuó con sesiones de zumba, música y dinámicas recreativas que mantuvieron el ambiente familiar y deportivo durante toda la mañana.