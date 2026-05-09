Nahún Palacios, el legendario narrador deportivo que ahora pide en las calles

Por un poco más de cuatro décadas, su voz fue el eco de los goles y las hazañas deportivas que vibraron en todo el país. Hoy, esa misma voz, cargada de una larga trayectoria radial y televisiva, ya no narra partidos, sino que pide ayuda para sobrevivir.
Nahún Palacios, a sus 62 años, enfrenta el partido más difícil de su vida; una batalla contra la diabetes tipo 2 en medio de la precariedad económica. Palacios es un referente de la crónica deportiva del litoral Atlántico y a nivel nacional.
Su currículo es testimonio de una vida entregada al micrófono, por unos 28 años narró y comentó partidos de Liga Nacional para la cadena Radio América, y un poco más de dos décadas en canales de televisión y radios locales.
Actualmente, el panorama para el veterano cronista deportivo ha cambiado drásticamente. Al no contar con un empleo, Nahún se ha visto obligado a acudir a la solidaridad de la ciudadanía en las calles de la cuiudad de La Ceiba, norte de Honduras.
"Necesito ayuda porque gasto más de tres mil lempiras al mes solo en medicamentos. A eso hay que agregar la dieta que uno debe llevar y ya no hay trabajo para mí", relató Palacios con una mezcla de resignación y esperanza.
Entre el cuidado de autos y la soledad
Palacios vive solo en el populoso barrio La Julia, actualmente enfrenta los gastos propios de su edad y condición médica.
Aunque cuenta con el apoyo invaluable de su hijo para el pago de su apartamento, "los costos de la "enfermedad del azúcar", los insumos médicos y la alimentación especial superan lo qu consigo".
Ante esta realidad se ha visto obligado a salir a las calles a cuidar vehículos en el centro de La Ceiba, para agenciarse de algunos lempiras que le dan los conductores.
La imagen de Nahún en las calles no es solo la de un hombre pidiendo apoyo, sino la de un comunicador que dio su vida a la comunicación y que hoy, en el ocaso de su carrera, se encuentra desprotegido por un sistema que a menudo olvida a sus veteranos.
¿Cómo ayudar?
Para quienes deseen extender una mano a este baluarte del periodismo deportivo, Nahún permanece frecuentando el centro de La Ceiba y el barrio La Julia. Comentó que hace unos días su teléfono celular le fue robado.
Cualquier aporte económico, donación de medicamentos para la diabetes tipo 2 o asistencia alimentaria será de vital importancia para que este laureado cronista pueda recuperar su salud y dignidad.