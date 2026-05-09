  1. Inicio
  2. · Honduras

Nahún Palacios, el legendario narrador deportivo que ahora pide en las calles

El "laureado" narrador deportivo atraviesa una crítica situación económica y de salud. Tras una destacada trayectoria de más 40 años en los medios de comunicación, ahora sobrevive en las calles solicitando ayuda para costear su tratamiento

  • Actualizado: 09 de mayo de 2026 a las 01:00 -
  • Carlos Molina
Nahún Palacios, el legendario narrador deportivo que ahora pide en las calles

Hoy, el narrador y cronista deportivo Nahún Palacios necesita que seamos nosotros quienes narremos una historia de solidaridad para él.

 Foto: LA PRENSA
La Ceiba, Atlántida

Por un poco más de cuatro décadas, su voz fue el eco de los goles y las hazañas deportivas que vibraron en todo el país. Hoy, esa misma voz, cargada de una larga trayectoria radial y televisiva, ya no narra partidos, sino que pide ayuda para sobrevivir.

Nahún Palacios, a sus 62 años, enfrenta el partido más difícil de su vida; una batalla contra la diabetes tipo 2 en medio de la precariedad económica. Palacios es un referente de la crónica deportiva del litoral Atlántico y a nivel nacional.

Su currículo es testimonio de una vida entregada al micrófono, por unos 28 años narró y comentó partidos de Liga Nacional para la cadena Radio América, y un poco más de dos décadas en canales de televisión y radios locales.

Actualmente, el panorama para el veterano cronista deportivo ha cambiado drásticamente. Al no contar con un empleo, Nahún se ha visto obligado a acudir a la solidaridad de la ciudadanía en las calles de la cuiudad de La Ceiba, norte de Honduras.

Alexis Duarte y su renacer tras tocar fondo: “Una mujer casi me mata”

"Necesito ayuda porque gasto más de tres mil lempiras al mes solo en medicamentos. A eso hay que agregar la dieta que uno debe llevar y ya no hay trabajo para mí", relató Palacios con una mezcla de resignación y esperanza.

La población y sus colegas periodistas se han solidarizado con Nahún Palacios.

La población y sus colegas periodistas se han solidarizado con Nahún Palacios.

 (Foto: La Prensa)

Entre el cuidado de autos y la soledad

Palacios vive solo en el populoso barrio La Julia, actualmente enfrenta los gastos propios de su edad y condición médica.

Aunque cuenta con el apoyo invaluable de su hijo para el pago de su apartamento, "los costos de la "enfermedad del azúcar", los insumos médicos y la alimentación especial superan lo qu consigo".

Ante esta realidad se ha visto obligado a salir a las calles a cuidar vehículos en el centro de La Ceiba, para agenciarse de algunos lempiras que le dan los conductores.

Jugó la final de un Mundial y ahora vive en situación de calle

La imagen de Nahún en las calles no es solo la de un hombre pidiendo apoyo, sino la de un comunicador que dio su vida a la comunicación y que hoy, en el ocaso de su carrera, se encuentra desprotegido por un sistema que a menudo olvida a sus veteranos.

¿Cómo ayudar?

Para quienes deseen extender una mano a este baluarte del periodismo deportivo, Nahún permanece frecuentando el centro de La Ceiba y el barrio La Julia. Comentó que hace unos días su teléfono celular le fue robado.

Cualquier aporte económico, donación de medicamentos para la diabetes tipo 2 o asistencia alimentaria será de vital importancia para que este laureado cronista pueda recuperar su salud y dignidad.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Carlos Molina
Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias