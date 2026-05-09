Nahún Palacios, el legendario narrador deportivo que ahora pide en las calles

La Ceiba, Atlántida

Por un poco más de cuatro décadas, su voz fue el eco de los goles y las hazañas deportivas que vibraron en todo el país. Hoy, esa misma voz, cargada de una larga trayectoria radial y televisiva, ya no narra partidos, sino que pide ayuda para sobrevivir.

Nahún Palacios, a sus 62 años, enfrenta el partido más difícil de su vida; una batalla contra la diabetes tipo 2 en medio de la precariedad económica. Palacios es un referente de la crónica deportiva del litoral Atlántico y a nivel nacional.

Su currículo es testimonio de una vida entregada al micrófono, por unos 28 años narró y comentó partidos de Liga Nacional para la cadena Radio América, y un poco más de dos décadas en canales de televisión y radios locales.

Actualmente, el panorama para el veterano cronista deportivo ha cambiado drásticamente. Al no contar con un empleo, Nahún se ha visto obligado a acudir a la solidaridad de la ciudadanía en las calles de la cuiudad de La Ceiba, norte de Honduras.