Javier Franco, del periodismo al inagotable mundo de la literatura

REDACCIÓN . Javier Francisco Franco Nuñez es un periodista con mucho recorrido a nivel nacional, su amplia trayectoria lo ha transformado en su proceso de crecimiento profesional y personal. El Periodismo no fue su sueño de inicio; él quiso cursar la carrera de Ciencias políticas, pero al no estar disponible, recurrió al fascinante mundo periodístico.

En esta entrevista, Javier Franco describe su carrera periodística, la influencia del periodismo en sus obras literarias, sus inicios en este arte, además de los géneros en los que ha incursionado y en los que le gustaría hacerlo. Por otro lado, podrá conocer los libros que ha publicado, con mayor trasfondo en el más reciente, denominado “No solo fake news”. ¿Qué proyectos vienen en su carrera y dónde puede conseguir sus obras? Esto y más en esta interesante y provechosa nota.

1) ¿Cómo describiría brevemente su carrera en el periodismo? ¿Cuál ha sido su trayectoria profesional?

Describiría mi carrera en el periodismo como versátil y de mejora continua. Desde muy joven, tuve la oportunidad de incursionar en diversos géneros periodísticos. Siempre me dije que lo primero era aprender a escribir bien, y trabajar en un diario fue mi prioridad, aunque la televisión atraía a muchos. En esta profesión, también creí firmemente en descubrir nuevas formas de comunicar y en proyectarme para ayudar a través del periodismo, lo que hizo que mi compromiso con la carrera tuviera un enfoque social.

Incursioné en la televisión, diseñé y desarrollé programas de radio orientados a la educación empresarial y los derechos del consumidor, de los cuales fui su productor y director, esto me potenció y me dio bienestar, pero la clave de mi dedicación y disciplina en el periodismo fue haber trabajado para Diario La Prensa como periodista económico y editor de Economía. Se trabajaba muchas horas, de domingo a domingo, y en ese momento de mi vida, lo más importante eran los resultados: lograr cumplir con las metas diarias del periódico con éxito, lo que me dio excelencia en lo que hago profesionalmente.

2) ¿Influyó el Periodismo en su decanto por escribir y publicar obras; de qué forma?

Escribí mi primer poema a los 17 años. En ese entonces, no tenía la intención de estudiar periodismo; mi verdadero interés era estudiar ciencias políticas. Sin embargo, al no ofrecerse esta carrera en Honduras, opté por una disciplina social con la esperanza de especializarme en el futuro. Por esta razón, decidí estudiar periodismo y más adelante me matriculé la carrera de Derecho, la cual dejé en ese momento para iniciar y culminar una maestría.

Mi pasión por la escritura se manifestó antes de tomar estas decisiones, lo que llevó a que mi primer libro fuera una colección de poesía sobre el amor y el desamor. A pesar de la libertad actual en los géneros literarios, que hoy en día no se restringen a métricas ni formas específicas y son bastante abstractos y abiertos, como en el vanguardismo, sigue siendo evidente que el periodismo y la literatura son estilos muy diferentes. La técnica específica que se utiliza en el periodismo es distinta a la de la escritura literaria.

Con el tiempo, el perfeccionamiento de la gramática, la morfología de los párrafos y la habilidad para valorar la información que se usan en el estilo periodístico fueron herramientas muy útiles que me ayudaron a mejorar mis obras literarias y técnicas.

3) ¿Cómo se dio su incursión en la escritura de libros? ¿Hay algún factor detonante?

Inicié a hacer mis primeros versos de poesía en el colegio. Recuerdo que dos veces por semana, cada noche, sentía la necesidad de sentarme a escribir, lo que llamamos “la musa”. Jaja. En ese momento escribía a mano, no porque fuera muy anticuado, sino porque de esa forma me conectaba y luego pasaba mis escritos a máquina. Escribía poemas de amor, poemas sociales y poemas contestatarios, de alguna manera ya había corrupción en los gobiernos y veníamos de la doctrina de seguridad.

Un día, recibimos una invitación para participar en un concurso intercolegial. En mi colegio, yo acostumbraba a hacer un mural donde motivaba a mis compañeros a escribir y colocar sus poemas. Me gradué del Instituto de Aplicación (IDA), en la Universidad Superior del Profesorado, que ahora es la Universidad Pedagógica, y cursé mi primaria en el Instituto San Miguel. Cuando estaba en primero de bachillerato, empecé a hacer este mural, lo que me llevó a ser elegido para representar a mi colegio en el concurso intercolegial. En 1987, ganamos el primer lugar en poesía con un poema alejandrino.

Lo más importante no fue tanto ganar, sino la disciplina que adquirí. La musa llega en cualquier momento, y desde entonces, he acostumbrado a tener una libreta y un lápiz cerca para tomar notas.