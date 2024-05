Marco Matute, el tenor hondureño que trasciende en EUA

REDACCIÓN . Máster en Ejecución Vocal por The Vocals Arts Foundation y graduado del Conservatorio de actuación “The William Esper Studio”, Marco Matute es un ejemplo viviente de que los sueños son alcanzables cuando existe disciplina y sacrificio. A sus 48 años ha construido una carrera artística forjada por la actitud de un ser que no conoce el “no puedo”. Tela, en el departamento de Atlántida, lo vio nacer, para luego disfrutar su infancia entre Comayagua, Tegucigalpa y su amado municipio de la costa caribeña.

1. ¿Cómo describiría su infancia y cómo surgió su pasión por la música?

Mi infancia fue bella. Lindos recuerdos de Comayagua, Tegucigalpa y mi bella Tela. Empezando desde los tres años agarraba las ollas y cucharas y me echaba ritmos. Me acuerdo en la escuela Luis Landa en Tela, en el tercer grado, cuando fue la primera vez que canté en frente de un público. Creo que la pasión por la música me la regaló El Altísimo, el más bello.

2. Tras descubrir su interés apasionado por la música, ¿cómo fueron sus comienzos en este arte?

⁠Fue a los 15 años cuando entré en la “high school”, siguiendo las chavas me matriculé en todos los coros que existían, sin saber que iba a ser mi futuro. Por razones incorrectas, la maestra de música me seleccionaba para cantar solos, yo pensando que no le caía bien, “esa maestra no me quiere”, solo interrumpiéndome pasaba. Pues ella escuchaba y me empujó a la música, descubrí todo tipo de música coral, eventualmente papeles principales en musicales de teatro. Como un niño inmigrante en Nueva York, fueron ángeles que Dios puso en mi camino como los maestros John Mace y Richard Dorr de la Fundación de Artes Vocales de Nueva York quienes me fueron a ver en un show de una obra musical de Leonard Bernstein titulada “On The Town”, en la cual fui uno de los principales “Ozzie”.

Luego me invitaron a una sesión en sus estudios. Fue una linda experiencia pues primero que todo, un lujo de estudio con un tremendo Steinway piano de cola blanco, bella decoración, pues todo bien impresionante, pero me hicieron una prueba e igual de impresionados quedaron. El miércoles siguiente en la escuela, entra la maestra y dice “Marco, párese, por favor”. Me acuerdo el pensar “ahora qué hice” y saca una carta, con miedo yo, pues, fue un momento donde mi vida cambió. La carta vino de la Fundación de Artes Vocales de Nueva York y leyéndola la maestra decía que los maestros de la fundación me otorgaban una beca completa.

3. ¿Cuál ha sido su trayectoria musical?

Mi trayectoria en la música me ha llevado a diferentes tipos de escenarios y modismos musicales. Desde el barroco hasta el jazz y todo lo demás, tuve un mentor llamado Shepard Coleman, que era un músico consumado. Su liderazgo como primer violonchelista de escritorio en la Filarmónica de Nueva York bajo la dirección de Leonard Berstein lo preparó para convertirse en uno de los directores musicales y directores de orquesta más prolíficos de la historia. Con Shepard, lo llamaba “Shep”, aprendí “en el trabajo”.

Fue director musical de muchos musicales de Broadway y su estilo estricto y disciplinado fue la raíz de mi educación. Con esto como base, me sumergí en el jazz vocal, Broadway, clásica, art songs, oratorios, y encontré la correlación que llevo hoy, solo veo la música como dos tipos: buena y mala.

4. Previo al concierto junto a la Orquesta Sinfónica Victoriano López por el Día de la Madre Hondureña, ¿cuáles son sus expectativas y qué sorpresas habrá en esta presentación?

La expectativa de este concierto para mí es doble: una, compartir el proceso educativo de estos talentosos jóvenes músicos y brindar apoyo a los educadores dirigidos por el Maestro Jorge Banegas, quien está haciendo un excelente trabajo, y la otra, llevar amor a las más preciosas de la vida, nuestras madres. La madre hondureña es una líder trabajadora que nos ama incondicionalmente y nunca se cansa de protegernos y nutrirnos. Hemos preparado algunas joyas musicales de la ópera, Broadway, el jazz y la zarzuela.