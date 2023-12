La Victoriano López realiza colosal concierto en su 78 aniversario

SAN PEDRO SULA. La Escuela de Música Victoriano López realizó un magistral concierto en conmemoración de su 78 aniversario, trayectoria en la que han formando artistas académicos de primer nivel. El Teatro José Francisco Saybe vistió sus más delicadas galas para recibir a la multitud que se aprestaba a disfrutar de un recital culto.

EN FOTOS: La Escuela de Música Victoriano López celebra su 78 aniversario

El evento se hizo en homenaje a la Asociación Cuerpo Consular Sampedrano (ACCS), quienes sin dudarlo han apoyado la educación musical con proyectos educativos.

La Orquesta Sinfónica de la Victoriano López brilló en el escenario, obras como “Sinfonía No. 5 en do menor” y “Pomp and circumstance march 1”fueron parte del primer bloque del programa.

Luego, se entregó un reconocimiento en agradecimiento al Cuerpo Consular, por parte de la Fundación Filarmónica de SPS, presidida por el empresario Rafael Edgardo Flores.

Posteriormente, se comenzó la segunda parte de la presentación, en la que el Coro USAP, Coro Infantil de SPS y el Coro Osovi se fusionaron con la orquesta para deleitar a los presentes con el tema “Aleluya” de George Friedrich Händel, así como con “Carmina Burana - ´O Fortuna´” de Karl Orff, las cuales provocaron que el público ovacionara de pie y con entusiasmo a los artistas hondureños.

No se puede obviar el impacto que tiene entre los jóvenes el director artístico musical a cargo del concierto, el maestro Jorge Luis Banegas, así como el del director artístico del coro, el maestro José Antonio González.

La Victoriano López continúa desempeñando un papel crucial en la promoción y el desarrollo de la música en la región, dando oportunidades a estudiantes de cualquier edad y nivel de habilidad.