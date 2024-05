Catherine, hija de Albert Camus: “El mensaje de mi padre está vigente”

1. ¿Qué destacaría del Albert Camus padre y autor?

Que era una persona muy coherente. Murió cuando yo tenía apenas 14 años. Tres años después, con 17, leí su obra y en todo lo que escribió le reconozco. No hay diferencia entre el hombre y la obra. Son lo mismo.

2. ¿Qué le sorprendió más al redescubrirle?

Nada. Le reconocí plenamente, tal como era, salvo en la novela ‘La caída’. Allí fue cuando perdí la inocencia. Digamos que hasta entonces desconocía que todos llevamos también el mal dentro.

3. ¿Se refiere a su relación extraconyugal con la actriz María Casares? ¿Fue una conmoción para usted?

No, porque toda mi vida he oído hablar de María en casa. Ya con 6 años pregunté sobre ella a mi madre y me sentí muy mal por hacerlo. Pero mi madre me contestó: ‘Tú eres como ella’. No supe cómo interpretarlo, pero creo que mi madre quería a María. Mi madre amaba a mi padre y aceptaba la relación. Al morir me dijo que no le supo mal, que mi padre no había sido un mediocre; mi padre nunca mentía.

Casares fue una actriz española, nacionalizada francesa, que se exilió en Francia en 1936, hija del político republicano Santiago Casares Quiroga.

4. El amor mueve el mundo. Con tanto romance, ¿también movió la vida de su padre?

El pasaje que María Casares le dedica en su libro de memorias ‘La residencia privilegiada’ es magnífico.