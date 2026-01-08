Alejandra Rubio lanza advertencia a Salma Flores tras insultar a su madre

El escándalo entre la presentadora y figura mediática Alejandra Rubio y la influencer nicaragüense Salma Flores continúa generando revuelo en redes sociales.
Esto luego de un cruce de declaraciones que rápidamente se viralizó y encendió el debate entre seguidores de ambas personalidades.
La polémica se desató cuando Alejandra Rubio calificó públicamente a Salma Flores como “amante”, en alusión a la cercanía y el supuesto coqueteo de la influencer con el tiktoker hondureño Davis Flow, quien es esposo de la reconocida periodista Elsa Oseguera.
Como parte de su comentario, Rubio incluso ironizó al recomendarle a Salma el uso de un labial con el nombre “Amante”, mensaje que muchos interpretaron como una burla directa y una acusación implícita.
Ante estas declaraciones, Salma Flores no tardó en reaccionar. Durante una transmisión en vivo a través de TikTok, la influencer respondió de forma contundente y con un lenguaje que desató aún más controversia.
“Díganle a Alejandra que lo use con la perra de su madre”, expresó, frase que fue ampliamente difundida y criticada por usuarios de distintas plataformas digitales.
La respuesta de Salma no fue bien recibida por Alejandra Rubio, quien reaccionó casi de inmediato con una fuerte advertencia pública. Visiblemente molesta, la presentadora aseguró que se había cruzado un límite inaceptable al involucrar a su madre, doña Norma, una figura muy querida por ella.
“Cruzaste una línea muy delgada, querida Salma. Con doña Norma nadie se mete y te voy a enseñar cómo es que se educa a las mozas como vos. Amante”, respondió Rubio, reafirmando su postura y elevando aún más el tono del enfrentamiento.
Para nadie es un secreto que Alejandra Rubio mantiene una relación sumamente cercana con su madre. En múltiples ocasiones, ambas han mostrado públicamente el fuerte vínculo que las une, destacando el respeto, el apoyo mutuo y la complicidad que existe entre ellas.
Por ello, los comentarios dirigidos hacia doña Norma fueron interpretados por muchos como un ataque personal que tocó una fibra sensible en la presentadora.
Mientras tanto, el conflicto ha generado opiniones divididas en redes sociales. Algunos usuarios respaldan a Alejandra Rubio, argumentando que la mención de su madre fue una falta de respeto imperdonable, mientras que otros critican a ambas por el intercambio de insultos y la forma en que el conflicto ha sido ventilado públicamente.
Hasta el momento, ni Davis Flow ni Elsa Oseguera se han pronunciado de manera directa sobre el conflicto, aunque sus nombres continúan siendo mencionados en el centro de la controversia.